Elecciones 2022: George Forsyth declaró ante el JNE no percibir ingresos

George Forsyth participa de las Elecciones regionales y municipales tras perder las presidenciales del 2021.

A pocas semanas de regresar a las urnas, los ciudadanos buscan conocer más a los candidatos que participarán de las Elecciones Regionales y Municipales 2022. Es así que el Jurado Nacional de Elecciones presenta la información brindada por los postulantes, incluido los ingresos que perciben. En el caso de George Forsyth de Somos Perú llama la atención que este asegure no percibir ingreso alguno.

El portal de Voto informado señala que el excandidato presidencial y hoy candidato a la alcaldía de Lima dijo no presentar remuneración bruta anual, renta bruta anual por ejercicio individual u otros ingresos anuales. Tanto en las casillas correspondientes al sector público o privado, Forsyth indicó que sus ingresos ascienden a S/ 0.00. Sin embargo, las casillas de bienes sí fueron completadas.

En cuenta inmuebles, George Forsyth dice tener dos predios de S/26,628.53 y de S/ 237,474.32. Asimismo, señaló que cuenta con tres vehículos siendo dos de ellos de alto valor. Mientras el valor de uno de sus autos tendría el valor de S/ 2,500, los otros dos son de S/ 63,000 y S/ 48,000. En la casilla de otros bienes, el candidato de Somos Perú optó por dejar en blanco aquel espacio.

George Forsyth no registra ingresos, pero cuando con tres vehículos, según el portal del JNE.

Si bien el área de titularidad de acciones también se presenta en blanco, Forsyth acotó que sí aparece como accionista de algunas empresas, pero estas no desarrollarían actividad económica “y se encuentran con baja de oficio en Sunat”. Se trata de tres empresas mientras que aquellas con suspensión temporal son cuatro.

George Forsyth asegura que durante el 2021 no percibió ingresos pues “me dediqué íntegramente a la campaña presidencial”. Sin embargo, cabe precisar que esta tan solo duró hasta mediados de abril del año pasado ya que el entonces candidato de Victoria Nacional no pasó a la segunda vuelta. Este no ha precisado de qué logró sostenerse durante los otros ocho meses del año.

George Forsyth asegura que no percibió ingresos durante el 2021 porque se dedicó de lleno a su campaña presidencial.

Posición en las encuestas

Si bien durante los meses previos a la elección presidencial del 2021, George Forsyth se mantenía primero en las encuestas, ahora se mantiene en el tercer lugar con solo 13,3%. Se trata de una cifra lejana a la de Daniel Urresti con 25,4% y Rafael López Aliaga con 22%. El candidato de Somos Perú se ha mantenido en dicha posición durante los últimos estudios de opinión.

Les siguen en las preferencias para Lima, según el estudio del IEP, el excongresista Omar Chehade, de Alianza para el Progreso (APP), con intención de voto de un 2,7%; el comunicador Yuri Castro, de Perú Libre, con un 2,0%; y el economista y sociólogo Gonzalo Alegría, de Juntos por el Perú, con un 1,1%.

La candidatura de Forsyth ha sido hasta el momento sigilosa y callada. Tan solo hace cinco días, el 12 de agosto, presentó su candidatura. El exfutbolista volvió con el Partido Democrático Somos Perú y se instaló en un mitin en el distrito de Comas para oficializar su candidatura. “Vamos a llevar agua, vamos a construir escaleras, muros de contención que piden hace tanto tiempo”, se le escuchó decir al exalcalde de La Victoria.

En su discurso también mencionó cuáles serán sus obras para promover el deporte. “Soy deportista, por eso, en todos esos terrales de toda nuestra ciudad vamos a construir los polideportivos, las canchas de fútbol, básquet, voley, las piscinas para que nuestros niños puedan jugar”, enfatizó.

