El ministro de Educación, Rosendo Serna, se incomodó por pregunta sobre relación con el Fenatep

El ministro de Educación, Rosendo Serna, se incomodó cuando le preguntaron sobre alguna relación particular que podría tener con la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenatep) y aseguró que su vínculo es el mismo con el que tiene con el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación (Sutep) y otros gremios educativos.

En un evento realizado en Ica, con los directores regionales de educación del país, el titular de la cartera de Educación respondió así cuando le consultaron por una presunta afinidad con el Fenatep: “¿Usted, me conoce a mí? ¿Sabe qué afinidad política tengo? Usted dice que tengo afinidad. No debe afirmar”

“ No tengo afinidad. Es más, yo me reúno con todos los gremios . Tengo más de 1.500 reuniones en el periodo que tengo. De ellas 6 me he reunido con el Fenatep y 45 me he reunido con el Sutep, y me reunido con los otros gremios también”, añadió.

“El Sutep controla la Derrama Magisterial”

Por otro lado, Rosendo Serna aseguró que es el Sutep el que controla la Derrama Magisterial. “Porque el directorio y comité de vigilancia es puesto a dedo por este organismo gremial”, dijo.

Cabe indicar que el gobierno había promulgado el Decreto Supremo 009-2022-MINEDU, publicado el 08 de julio del presente año, para realizar elecciones de los nuevos miembros del consejo directivo, consejo de vigilancia y responsables de las oficinas descentralizadas de la Derrama Magisterial, con el objetivo de “democratizar su gestión institucional”

Sin embargo, el último jueves el pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley que deroga el Decreto Supremo 009-2022-MINEDU, que modificaba el estatuto de la Derrama Magisterial.

La representación nacional aprobó, en primera votación, con 65 votos a favor, el texto sustitutorio del Proyecto de Ley 2601.

La presidenta de la Comisión de Educación, Gladys Echaíz, sustentó la iniciativa legislativa que deja sin efecto el Decreto Supremo N° 009-2022 MINEDU.

Obsesión con la vacancia

En otro momento, Serna consideró que existe una obsesión con la vacancia presidencial y aseguró que la aprobación del gobierno de Pedro Castillo viene subiendo porque dicen la verdad.

“Hay gente que está entretenida desde el 28 de julio de 2021 pensando solo en la obsesión anormal. No puede percibirse que la única preocupación y la única agenda sea esa”, mencionó.

