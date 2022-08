Gabriela Herrera aclara a haters que accidente fue casual: “Si quisiera mostrar mi cuerpo, lo haría en OnlyFans”

Gabriela Herrera se refiere a su accidente en vivo. (Instagram)

Gabriela Herrera estuvo en el ojo público luego de que sufriera un accidente con su vestuario durante una demostración de baila que hizo el último jueves en ‘En Boca de Todos’. La exintegrante de ‘Esto es Guerra’ reaccionó de inmediato, pero el video comenzó a circular en las redes sociales.

La bailarina se mostró tranquila tras lo sucedido. Aseguró que es una situación que le puede pasar a cualquiera e incluso, como bailarina profesional, está expuesta a más de un percance que pueda suceder en vivo.

“Es algo que le puede pasar a cualquiera, la cosa está solucionar en el momento. Ahí es cuando se ve las herramientas que puedes tener para solucionarlo al toque y no parar. Lo más rápido para mi era parar, pero la idea es que el show debe continuar, es la frase para este momento”, comentó en conversación con Infobae.

Además, aseguró que no es la primera vez que le sucede en un escenario. “Estos accidentes muchas veces, a mí me ha pasado en varias oportunidades, no solo con vestuario, sino con zapatos o cosas así en el programa. Es parte de mi trabajo”, agregó.

Gabriela Herrera sufre incidente con su brasier en programa 'En Boca de Todos'.

Por otro lado, señaló que hay personas que le dan demasiada importancia a este tema, pero está en el protagonista evitar que le moleste para que dejen de hablar. “Yo no le veo gran magnitud. Siento que las personas, más buscan el tema de fastidiar cuando a quien le pasó le incomoda, pero cuando le da igual ahí acaba el tema”, sentenció.

Además, respondió a aquellos que creen que este accidente fue armado. Como se recuerda, esta no es la primera vez que la joven sufre un accidente de este calibre, en su presentación como nuevo ingreso a ‘Esto es Guerra’, su vestuario también le jugó una mala pasada.

Ante estos comentarios, aseguró que aparecer en televisión con el torso desnudo no es una situación que ella provocaría, incluso se animó a bromear sobre el tema.

“No creo que yo quisiera enseñar mis lolas en televisión nacional jajaja, creo que no. No es que yo diga: ‘voy a estar en televisión y me voy a alzar el brasier para que se vean mis boobies’. Si quisiera hacer eso, vendo mis fotos en Onlyfans, no lo haría gratis en todo caso jajaja. Lo que diga el resto no me interesa, yo sé lo que pasó y porqué sucedió”, reafirmó Gabriela Herrera.

Gabriela Herrera sufre incidente con su vestuario en programa 'En Boca de Todo'. América Televisión.

Celebra el 22° aniversario del Valetodo Downtown

Gabriela Herrera se presentará este viernes 19 de agosto en la celebración del 22° aniversario del Valetodo Downtown, el mismo que iniciará con una PinkCarpet con una lista de grandes invitados como Mónica Cabrejos, Wendy Sulca, Arturo Chumbe, Merly Morello, Edson Dávila, entre otros. Este será un show de primera que comenzará desde las 20:00 horas y por el que l bailarina ha venido preparando un súper show.

“Estoy feliz porque hoy, por fin después de tantos ensayos que pasaron, hoy vamos a estar presentando un show super lindo en el Valetodo Downtown por sus 22 años, hecho con mucho cariño y amor. He estado trabajando en los últimos detalles para todo lo que se va a presentar hoy. Junto con mis bailarines estamos haciendo una coreografía y un show super lindo para todos”, comentó feliz la exintegrante de ‘Esto es Guerra’.

SEGUIR LEYENDO