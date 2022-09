Gustavo Dulanto conto detalles de su lesión y se refirió a la nueva época de la selección peruana con Juan Reynoso

Gustavo Dulanto llegó al Riga FC procedente del Sheriff Tiraspol. (Riga FC)

Gustavo Dulanto es uno de los jugadores peruanos que más regularidad ha tenido en el extranjero. Paseó su fútbol por Portugal, Moldavia y ahora lo hace en Letonia, específicamente en el Riga FC. Sin embargo, una grave lesión en la rodilla le ha dejado fuera de las canchas, probablemente, por varios meses. En ese sentido, en una reciente entrevista, el zaguero contó los detalles de esta mala pasada, así como de sus aspiraciones por ser convocado a la selección peruana bajo el mando de Juan Reynoso.

“Estoy un poco triste por la lesión, pero el ánimo a tope para convertir la tristeza y frustración en trabajo. Apenas llegué al club, en un mes jugué ocho partidos de titular, y esta lesión me sucedió hace unos días. Me tomó de la nada, ya que nunca me había lesionado, apenas unos golpes pero he jugado. Ahora con los estudios que se hicieron salió ligamento cruzado, toca ponerle buena onda a este momento, la rodilla está desinflamando y eso es bueno para poder operarse”, dijo en declaraciones para Radio Ovación.

De la misma manera, aseguró que el comportamiento del club hacia él ha sido espectacular, pues lo enviarán un mes a otro país para tratarse con un médico especialista en operación de rodillas y con los gastos cubiertos.

“Fui a apoyar al equipo, pude hablar con los médicos y el entrenador, estoy viajando a Eslovenia en estos días. Allí hay un doctor que atiende a deportistas de las Olimpiadas, por lo que confían mucho en su trabajo. Creo que es mínimo un mes allá, ya que debo de operarme y estar un mes de rehabilitación. Me ha sorprendido cómo se está manejando y todo eso, me pone contento esta situación, estoy agradecido”, mencionó.

El zaguero peruano se expresó sobre el inconveniente que lo tendrá varios meses fuera. (Audio: Radio Ovación)

En cuanto al instante de la lesión, Dulanto sostuvo que se dio en un partido de entrenamiento con el elenco letón. Iba a disputar un balón con un delantero, pero tras ganarle la posición, sintió que se rompió la rodilla derecha. El diagnóstico fue una rotura del ligamento cruzado anterior, por lo que, aproximadamente, el tiempo de baja es de cinco a seis meses.

Este infortunio llega en un momento en que el defensor había tomado una regularidad importante con el Riga FC (ocho partidos seguidos) luego de dejar una exitosa etapa en el Sheriff Tiraspol de Moldavia. No obstante, ya piensa en recuperarse y, sobre todo, con la mira de reojo en la selección nacional.

Conocimiento de Reynoso

El hijo del ‘Pocho’ Dulanto también tuvo palabras sobre el nuevo técnico de la ‘bicolor’, aunque antes reconoció la gran labor de Ricardo Gareca. “Hizo un gran trabajo con la selección y hoy con la llegada de Juan Reynoso que ha sido capitán cuando jugaba. Como futbolista y entrenador ha demostrado la clase que tiene. Tuve un poco de su entrenamiento en Real Garcilaso (Cusco FC) antes que me vaya a Portugal y trabaja mucho. Es un ‘enfermito’ del trabajo. Todo lo tiene muy detallado. Allí están sus frutos, campeón con Cruz Azul, con Melgar, entre otros”, declaró.

El zaguero nacional tuvo palabras sobre el nuevo técnico de la selección peruana. (Audio: Radio Ovación)

Asimismo, reconoció que tuvo un contacto con Néstor Bonillo para integrar una convocatoria de cara a los partidos de la Eliminatoria pasada ante Venezuela y Bolivia, pero no concretó. Por tal motivo, espera que después de su rehabilitación pueda volver a tener continuidad y ser finalmente llamado al combinado patrio.

DATO:

Cabe mencionar, que Gustavo Dulanto integró la prelista del ‘Tigre’ Gareca para la Copa América del 2015, cuando militaba en Universitario de Deportes, aunque no llegó a ser considerado.

