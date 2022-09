Piero Alva revelas sus planes con las categorías menores de Universitario, y calienta el clásico: “Los partidos importantes siempre los ganó la ‘U’”

Piero Alva, jefe de la unidad técnica de menores de la ‘U’, da detalles sobre el proyecto y analiza el duelo ante Alianza Lima | FOTO: Prensa U

Referirse a Piero Alva es nombrar a un exfutbolista que brilló con la camiseta de Universitario de Deportes durante tres etapas, equipo con el que ganó cuatro campeonatos nacionales. Experto en hacer daño en el área con los pies y el juego aéreo, y autor de decenas de goles para alegría de los fanáticos cremas.

Hace unos días, su nombre volvió a sonar en el Monumental al asumir como Jefe de la Unidad Técnica de Menores de la ‘U’, para sustituir a Manuel Barreto, hoy director deportivo del club.

A poco de jugarse el clásico del fútbol peruano, Infobae conversó con Piero Alva sobre varios temas, entre ellos su nuevo cargo y la recuperación de Alexander Succar.

¿Cuáles son los planes para fortalecer el trabajo de menores de la institución crema?

Toca continuar el proyecto deportivo que se tiene en menores y que empezó con Manuel Barreto. Ahora, como Director Deportivo, él tenía la necesidad de poner a alguien en el cargo de menores, para seguir potenciando ese objetivo principal, que no solamente es el lado deportivo, sino infraestructura. Recordemos que está a punto de entregarse la primera parte del Centro de Alto Rendimiento de Menores, en VIDU.

Es tratar de continuar y aportar, desde mi lado, la experiencia. Tengo algunos cursos de entrenador y de gerencia, pero de hecho, al menos de mi lado, la intención es poder ayudar a los chicos que tienen proyección para ser posibles jugadores de élite de Universitario, pero a su vez, velar por los muchachos que tengan la oportunidad de ser jugadores profesionales.

Mi meta es tratar de conseguir que los muchachos se potencien: desde la alimentación, tener un buen lugar donde puedan estar protegidos, crecer, el estudio, es todo un proyecto integral. Estamos tratando de valorar la parte humana porque, al final, nosotros muchas veces vemos a los jugadores como mercancía y nos olvidamos de la parte humana y que están en una etapa de desarrollo. Entonces, si nosotros tenemos la capacidad de valorarlos como seres humanos y hacerlos mejorar en su desarrollo humano, de todas maneras, vamos a formar mucho mejor al jugador de fútbol.

Entonces, ¿tú función es darle las herramientas al jugador para que obtenga su mejor desarrollo?

Lo mío pasa por darles esas armas a los chicos y ese cuidado que necesitan para poder progresar e ir consiguiendo sus metas, en base al gran proyecto deportivo para el club y sobre todo hacerlo sostenible en el tiempo. Tenemos que ver alguna forma de que esto no se pare, porque sentimos que es la mejor manera de que los chicos se desarrollen y podamos al fin tener categorías menores sólidas y que puedan consolidarse en el primer equipo para que puedan ser vendidos, porque una institución que no tiene organizadas y bien armadas sus categorías menores es imposible que pueda ser una institución sólida. Pasa por ahí, así que la gran intención en proyecto de menores es esa.

Hoy por hoy, los presupuestos para menores son muy cortos. Lamentablemente, la ‘U’ viene de muchas deudas pasadas y todo lo que ingresa hoy está siendo aprovechado para estar al día. Entonces, hay que tener paciencia, hacer una buena gestión y tratar de apelar a gente que se entusiasma con el proyecto y que tiene posibilidades de aportar cosas y que tiene intenciones de ver crecer a su equipo, porque toda la gente que colabora es hincha de la ‘U’ y lo hace de manera desinteresada. Estamos muy agradecidos con ellos y queremos seguir sumando gente porque al final esto es todo para la institución. Aquí nadie dona dinero en efectivo ni nada, es donación de víveres o materiales de todo lo que se está organizando y lo que se quiere hacer con los muchachos. Estamos en ese camino.

Con tu experiencia como delantero, ¿cómo analizas el papel de Alexander Succar?

Me parece un delantero súper interesante, me gustan los ‘9′ agresivos, que les gusta pelear con los centrales, jugadores valientes que no aflojan y que sobre todo no tienen miedo a fallar. Alex en la ‘U’ siempre aportó cuando le tocó jugar, después se alejó un poco del equipo principal por algunas lesiones, pero siempre que jugó participó del juego y rendía. Ahora que tiene la posibilidad de encontrar más minutos, definitivamente cada vez se siente más cómodo, se le nota dentro del campo en su juego y se le nota en cómo empieza a ayudar a sus compañeros a que jueguen también. Es una linda opción que tiene Universitario de tratar de volver y consolidar una racha de triunfos importantes. Todos dentro del club, confíamos en él y el resto de los jugadores de la plantilla.

Este domingo se juega una nueva edición del clásico, ¿qué recuerdos de los duelos ante Alianza Lima?

Lo he dicho desde mi época de jugador y ahora como exjugador también lo afirmo, todo lo que sucede previamente sirve para las estadísticas y para que la gente de prensa haga su trabajo y decore la fiesta. Es el partido más importante para los hinchas de ambos equipos, y siempre esperado por todos. Siempre es una semana especial, de esa tensión linda porque llegue la hora de juego. Esperemos que los chicos de Universitario sigan demostrando el crecimiento que se viene dando, y después disfrutar.

Jugar de visita, es una pequeña revancha, por así decirlo, aunque yo no soy muy creyente de las revanchas, ya que cada partido tiene su historia distinta. Como jugador también me tocó perder en algún momento, pero al final, la ‘U’ siempre gana los partidos importantes. Es así, se resientan o no, yo siempre he respetado al hincha de Alianza y a la institución, pero los partidos importantes siempre los ganó la ‘U’, es por ello, que los pocos triunfos que tienen lo celebran por meses. En cambio, Universitario cuando gana un clásico ya está pensando en el otro partido, son distintos camerinos.

Seguramente los muchachos estarán con esa ansiedad que se tiene que controlar en el día a día para llegar lo mejor posible al juego y demostrar toda la categoría que tiene el equipo. Al final, estos partidos sirven para demostrar la categoría individualmente y decir aquí estoy yo. Nada como jugar un clásico.

¿Qué le dirías al hincha de Universitario de Deportes?

Al hincha solamente agradecerle siempre, realmente como jugador se portó bien y después como exjugador se porta mejor inclusive. Yo estoy muy agradecido con ellos en el día a día, en la calle, aunque no soy muy partícipe de las redes sociales, sé por qué me mandan fotos. Muy agradecido desde ese lado y seguro que yo siempre he sido perfil bajo y lo seguiré siendo. Es verdad, soy hincha de la ‘U’ y siempre quiero que le vaya bien, estando dentro o fuera del club, siempre voy a desear que la institución esté bien y gane, porque es una familia.

El club tiene una magia distinta. Siempre me he preparado para tratar de hacer las cosas lo mejor posible, tanto como entrenador, como jugador. Seguramente, todos nos equivocamos y uno nunca tiene la última palabra para hacer milagros, pero la intención de hacer las cosas bien y trabajar de manera honesta, eso es seguro.

Yo estoy aquí por pasión, es lo que me gusta hacer y me encuentro con un cargo, definitivamente, más importante, que tiene más envergadura que ser entrenador. Pero tengo gente amiga que está trabajando en el club, que ha jugado y ha vuelto a la institución y personas preparadas que están en cargos administrativos. La intención desde mi lado es que todo sume para menores, nosotros tenemos que darle armas para que progresen no solo como futbolistas sino como personas. Desde ese enfoque para mí viene todo. Después, como te digo, es proyección, infraestructura y gestionar inversiones para que el club sostenga algo en menores, ese es la gran pelea y esperamos realizarla en el menor tiempo posible.

