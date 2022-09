Samahara Lobatón se viraliza tras ser ‘trolleada’ por un niño: “¿Tú eres la amiga de 40 mil soles?”

Samahara Lobatón se viraliza tras ser ‘trolleada’ por un niño | TikTok/@delanyjashana

La fiesta de 40 mil soles que organizó Samahara Lobatón para celebrar el primer añito de su hija sigue dando de qué hablar. Recientemente, la engreída de Melissa Klug se volvió viral en Tiktok luego de ser ‘trolleada’ por un niño, quien imitó a la perfección la vez que alardeó la lujosa reunión.

Como se recuerda, la influencer estuvo en el ojo de la tormenta por su enfrentamiento con George Rubin, popular tiktoker que la acusó de usar réplicas de zapatillas de marca. Samahara negó las acusaciones y, confiada en que su respuesta sería digna de admirar, dijo en ‘En Boca de Todos’:

“Yo uso zapatillas originales, soy muy fan de comprar zapatillas de colección y de varias marcas. Le compro a Xianna (su hija) sabiendo que las va a dejar al toque. Es más, le hice una fiesta de 40 mil soles. ¿Por qué no podría comprarle zapatillas originales?”.

Samahara Lobatón se jactó de comprarle zapatillas de marca a su hija. (América TV)

Una vez terminó el programa, la actitud de la hija de Abel Lobatón fue cuestionada en redes sociales, en donde varios usuarios la acusaron de haber tenido una actitud altanera. Aunque las críticas cesaron con el tiempo, el tema volvió a resurgir debido a un video viral en TikTok.

Según se puede ver, Samahara Lobatón estaba a punto de saludar a una de sus amigas cuando el hijo de esta le dijo a modo de burla: “¿Tú eres la amiga de 40 mil soles?”. Las personas alrededor se rieron, y a la influencer de 20 años no le quedó otra que hacer lo mismo. “Así tiene que ser”, sostuvo. El clip tiene más de dos millón de vistas.

Samahara Lobatón fue 'trolleada' en video de TikTok.

Samahara Lobatón se defendió de críticas

Durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, usuario no dudó en llamar “ridícula” a la hija de Melissa Klug por presumir cuánto dinero gastó en la celebración. “Si todo fue canje”, señaló el internauta, sin imaginar que Lobatón pronto respondería indignada.

“A ver, un ratito. Ridícula no, para nada. Si tú tuvieras las posibilidades también lo harías, pero algo que no les queda claro es que yo trabajé y ahorré con Youna para darle el año que se merecía Xianna, así como lo estamos haciendo para este cumpleaños. No hubo canje en ese cumpleaños. Trabajé mucho para que osen en decir que fue canje”, señaló Samahara.

Samahara Lobatón responde a usaurio en Instagram. (Captura)

No contenta con ello, la joven influencer aseguró ser una persona bastante humilde y solidaria. “Dentro de lo poco o mucho que tengo, siempre pienso en las personas y apoyarlas. Lo que lees o las tonterías que pueden decir de mí no me definen como persona. Yo sé la clase de ser humano que soy y con eso estoy tranquila”, añadió.

¿Cuánto costó la fiesta de la hija de Samahra?

Aunque en un inicio se dijo que costó cerca de 120 mil soles, la influencer luego aclaró que valió cerca de 40 mil soles y que nada fue canje . “El papá y yo hemos ahorrado desde que Xianna ha nacido para hacerle el año que nosotros soñamos”, indicó.

Ese día, la actual pareja de Youna compartió imágenes de la decoración, la torta, los bocaditos, el local y personal para el cuidado y entretenimiento de los niños. Sin embargo, muchos notaron que etiquetó a diversas marcas, por lo que se especuló que sí recibió ciertos servicios a cambio de publicidad.

Samahara Lobatón gastó 40 mil soles en la fiesta de cumpleaños de su hija. (Instagram)

