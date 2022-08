Pareja de Samahara Lobatón trabaja tres días a la semana y cobra 35 soles por corte de cabello

Samahara Lobatón cuenta detalles de su reconciliación con Youna. (Foto: Instagram)

Magaly Medina y su producción de ‘Magaly Tv La Firme’ realizaron una investigación a Samahara Lobatón y su pareja Youna luego que la hija de Melissa Klug dijera abiertamente en televisión que tiene dinero suficiente para costear una fiesta de S/40.000 a su hija Xianna. La influencer es el centro de las críticas.

Con el objetivo de saber cuánto y cómo gana su dinero la pareja de jóvenes, uno de los “urracos” del programa de espectáculos se comunicó con la pareja de Samahara para preguntarle el costo de su servicio como barbero. Su respuesta sorprendió a la misma Magaly Medina.

Según señaló Youna, solo trabaja tres días a la semana y atiende en su casa en La Perla, donde vive su mamá.

“ Estoy cortando solamente jueves, viernes y sábado ”, se le escucha decir al joven y luego revela cuál es el precio del corte que realiza: “35 mangos” , es decir 35 soles.

Le dicen “ridícula”

Cabe mencionar que esta investigación se dio luego que la engreída de Melissa Klug asegurara que la exclusiva celebración del primer año de su hija, en octubre pasado, no fue canje como algunos comentaron. Esto quedó evidenciado durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, donde un usuario no dudó en llamarla “ridícula” por presumir cuánto dinero gastó en la celebración. “Si todo fue canje”, señaló el internauta, sin imaginar que Lobatón pronto respondería indignada.

“ A ver, un ratito. Ridícula no , para nada. Si tú tuvieras las posibilidades también lo harías, pero algo que no les queda claro es que yo trabajé y ahorré con Youna para darle el año que se merecía Xianna, así como lo estamos haciendo para este cumpleaños. No hubo canje en ese cumpleaños. Trabajé mucho para que osen en decir que fue canje”, señaló Samahara Lobatón.

Aunque en un inicio se dijo que la fiesta de Xianna costó cerca de 120 mil soles, la influencer de 21 años luego aclaró que valió cerca de 40 mil soles y que nada fue canje. “El papá y yo hemos ahorrado desde que Xianna ha nacido para hacerle el año que nosotros soñamos”, indicó.

¿Qué estudia y a qué se dedica Samahara Lobatón?

La controversial hija del futbolista Abel Lobatón no terminó su carrera de Comunicación y Marketing. Sin embargo, recientemente anunció su retorno a las aulas universitarias.

Samahara Lobatón se desempeña como influencer. Tiene más de 1 millón de seguidores en Instagram y cerca de 350 mil en TikTok. Es por ello que varias marcas y emprendimientos peruanos apuestan por ella para la promoción de sus productos.

“Las marcas te pagan por hacerles publicidad. Y eso es lo que yo hago, a mí me pagan por hacer publicidad”, comentó el pasado 15 de agosto en el programa ‘En Boca de Todos’.

Cabe señalar que también se la ha vinculado con la presunta venta de cachorros de raza en sus redes sociales: “No adopción, gente seria”, se leía en uno de sus posts que han causado el repudio de organizaciones protectoras de animales. Según Rodrigo González, conductor de ‘Amor y Fuego’, la joven generaría ganancias con el tráfico de animales.

“Samahara Lobatón, lo usan para después venderlos, la ‘sacachaira’ está vendiendo perros en el Instagram, ¿no? Sunat atención, todavía que vende animales, me parece terrible eso de traficar con los animales. Ahí en el Instagram te pone, ‘no, sí, la raza tal’, te cuenta toda la tarifa de los perros”, cuestionó el popular ‘Peluchín’.

