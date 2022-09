“Nosotros sí tenemos autoridad moral para decir que vamos a luchar contra la corrupción”, asegura Pedro Castillo

Pedro Castillo en el Palacio de Gobierno.

Pedro Castillo, presidente de la república, manifestó que su Gobierno sí tiene la “autoridad moral” para luchar en contra de la corrupción que existe en el país, a diferencia de exmandatarios que se encuentran en libertad pese a las acusaciones en su contra.

Estas declaraciones las brindó desde Palacio de Gobierno, en donde tuvo una reunión con representantes de comunidades de Ica y Huancavelica. Allí, el jefe de Estado indicó que existe un sector de la oposición que aún no acepta que una persona de un pueblo rural haya ganado las últimas elecciones generales del 2021.

“Tenemos que ser firmes en esta lucha frontal contra los grandes flagelos que tiene este país, como la delincuencia, narcotráfico, corrupción. Nosotros sí tenemos autoridad moral para decir que vamos a lucha contra la corrupción, pero cuando hemos venido no aceptan que un campesino (…) que por primera vez en la historia haya pisado Palacio de Gobierno un presidente rural porque conocemos la realidad”, manifestó.

Keiko Fujimori y Pedro Castillo previo a la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021.

Seguidamente, Castillo Terrones exhortó a aquellos que buscan hacerse con el poder antes de tiempo, por intermedio de vacancias o denuncias constituciones, a recuperar la voluntad del pueblo con miras a los comicios electorales del 2026.

“Si quieren recuperar la voluntad del pueblo, sean respetuosos de la democracia, empiecen su campaña, visiten a los pueblos y en el 2026 preséntense al pueblo con propuestas, pero no lo engañen más. Los hermanos de los lugares más recónditos del país no podemos dejarnos echar los dedos a la boca, no nos van a mentir más”, dijo el jefe de Estado.

Asimismo, el dignatario peruano lamentó que se hayan “ensañado con su familia”, a diferencia de exgobernantes que se encuentran en libertad.

“Hoy se han ensañado hasta con mi propia familia, se han ensañado con todo. ¿Y dónde están los que han saqueado, los que socavaron, los que se llevaron las riquezas del país? ¿En dónde están? ¿Están purgando condena? Están libres, están vivos y coleando […] pero va a llegar su momento y lo tenemos que ver en este quinquenio porque la justicia tiene que ser igual para todos ”, puntualizó.

Yenifer Paredes deberá cumplir 30 meses de prisión preventiva mientras dure la investigación en su contra. (Andina)

Cabe destacar que Pedro Castillo cuenta con seis investigaciones en su contra por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, plagio y encubrimiento. En esa línea, especialistas aseguran que, aunque la investidura de Pedro Castillo lo protege de cualquier condena en su contra, tras el término de su gestión y de ser hallado culpable, podría ser condenado a 8 años de cárcel por el delito de tráfico de influencias.

Además, por ser cabecilla de organización criminal, podría pasar en prisión entre 15 hasta 20 años e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Respecto al delito de colusión, la condena sería de 6 a 15 años, inhabilitación de 5 a 20 años, pero si forma parte de una organización criminal, la pena se eleva a 15 a 20 años.

SEGUIR LEYENDO