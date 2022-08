Alessia Rovegno: Missólogos internacionales evaluaron su desempeño en evento del Miss Universo

Alessia Rovegno se presentó en evento de Muba Cosmetics el pasado sábado 30 de julio. (Foto: Miss Perú)

Como parte de sus actividades como Miss Perú 2022, Alessia Rovegno viajó a Miami, Estados Unidos, para participar en un evento de maquillaje patrocinado por el Miss Universo, en donde conoció a algunas de sus futuras rivales en el concurso de belleza. Su participación generó diversas opiniones por parte de los missólogos internacionales.

En dicha gala, que se celebró el sábado 30 de julio, la hija de Bárbara Cayo bailó y cantó junto a su hermana Arianna Rovegno, con quien forma el dúo musical Alessia y Vambina. Posteriormente, desfiló frente a todos los presentes en un favorecedor atuendo amarillo, diseñado por el peruano Augusto Manzanares.

Además de Alessia Rovegno, Miss Chile, Miss Colombia, Miss México y Miss Guatemala también estuvieron presentes, deslumbrando al público con su belleza y elegancia. Todas se mostraron felices por al fin conocer en persona a sus futuras compañeras en el Miss Universo 2022, que se llevará a cabo en diciembre de este año.

MISSOLOGOS OPINAN

José Ignacio Robles Gasia, de La Tertulia 305, calificó a Alessia Rovegno como una chica extremadamente hermosa tanto en cámara como en persona. Sin embargo, no le convenció del todo su desempeño en el evento de Muba Cosmetics, pues la modelo peruana no estaría aún metida en su papel de reina de belleza.

“Le hace falta mejorar su oratoria y meterse en su papel de reina. ¿Es una chica linda? Sí lo es, es espectacular, pero se me queda allí, solo una chica linda. No la siento reina. Es linda, alta, una belleza, con unos ojos espectaculares, esa su mejor arma. La niña es bellísima, pero no la siento reina”, comentó durante una transmisión en vivo de Instagram.

En cuanto a SalvitaTV, quien también estuvo en el evento para conocer a las reinas de belleza, él señaló: “Perú se me hace una niña bella, lo es. La cámara la ama. Es una chica que no ha tenido mucha experiencia en los certámenes de belleza, pero que sí le inyectan puede ser una mujer muy empoderada. (En cuanto a las mejores vestidas), me gustó mucho Perú y Colombia. Ellas llegaron más acuerdo a lo que se había pedido”.

“Es una muchacha bonita, buena presencia, buena figura. Estaba vestida muy bien. Pero tú puedes ir a un restaurante donde todos los platos están buenos y tú solo escoges uno. No puedo decir que hay algo que no me gustó. Es una muchacha bonita, de ojos claros. La chica está bien”, explicó el cubano Miguel Angel Masjuán durante una entrevista en Instagram.

El coach José Castro, más conocido en redes sociales como ‘El tío de las reinas’, se mostró sorprendido por el show que presentó Rovegno en el evento. Además, destacó que está haciendo un buen trabajo en combinar su carrera como modelo y reina de belleza, algo que podría favorecerla en el Miss Universo 2022.

“La persona que se atreva a decir que esta mujer no es bella, tiene que cambiarse de pasatiempo. Ella es una super modelo y ahora es una reina, y está combinando esas dos facetas, que me parece espectacular. Ella fue a cantar, se veía bella, el traje amarillo le quedó bello. Altísima, con una figura impresionante, y con una personalidad… no hay forma que la saquen del baile”, sostuvo.

Osmel Sousa, el ‘Zar de la belleza’, consideró a Alessia Rovegno entre sus favoritas de la noche. Luego de conocerla en persona y charlar una rato con ella, afirmó que las candidatas que podrían ganar la corona serían Miss Perú, Miss Colombia y Miss Chile. Ya en otra entrevista, agregó a Miss Guatemala a la lista.

