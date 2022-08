Madre pide apoyo para su hija que fue diagnosticada con el síndrome de Ehlers Danlos|VIDEO: Exitosa

Una madre solicita apoyo a los médicos del Hospital del Niño en Breña para que atiendan a su hija que fue diagnosticada con el síndrome de Ehlers Danlos. La progenitora de la adolescente de 14 años debe acampar en la puerta del centro de salud, porque tiene diferentes gastos que cubrir para el tratamiento de su pequeña.

Según información de la madre, desde los 2 años, Dayra presenta diferentes síntomas de la enfermedad. A pesar de que, cuando viajó a Lima parecía haber mejorado con el tiempo. Sin embargo, el año pasado volvió a ingresar al nosocomio con mucho dolor, pero esta vez no puede caminar, por lo cual debe movilizarse en silla de ruedas.

“Mi niña lo que ahorita necesita es una silla de ruedas, porque su sillita le queda chica y está deteriorada. También, pañales secos M y G de adultos”, declaró Luzmila Sayado Cruz, desde los exteriores del hospital a Exitosa.

Asimismo, indicó que es una enfermedad rara en el país, por lo cual le provoca dolores de espalda, inflamaciones, vómitos y sangrados. “Esta es una enfermedad rara que acá en el Perú está olvidada, no encuentran la cura. Me da bastante pena ver a mi hija sin poder caminar. Todas mis cositas que tuve las vendí para comprar sus pañales y vivir cerca en un cuarto alquilado, pero que ya no pude pagar, por eso me vine acá, a las carpas”, mencionó Sayado a La República.

Madre pide apoyo para su hija que fue diagnosticada con el síndrome de Ehlers Danlos.

En este medio, también, informó que debe gastar alrededor de 500 a 1.000 soles para las necesidades requeridas de su menor. Además, uno de los médicos le recomendó llevar el tratamiento en el distrito de Chorrillo, pero no cuenta con los medios para pagar el traslado.

Por ello, Luzmila acudió a los diferentes medios para solicitar ayuda para su hija. En estos momentos, venden golosinas para intentar juntar el dinero que necesita su pequeña, porque probablemente sea dada de alta y no tiene dónde quedarse. En ese sentido, todas las personas que deseen ayudar a Dayra y a su mamá pueden comunicarse al número 986 708 201.

Síndrome de Ehlers Danlos

Esta enfermedad es un trastorno hereditario que afecta principalmente la piel, en la cual se forman hematomas con mayor facilidad y vasos sanguíneos que se dañan fácilmente. E incluso este puede ser más grave al provocar la rotura de las paredes de los intestinos o útero. Los síntomas que se presentan son articulaciones flexibles en exceso, piel flexible y frágil.

