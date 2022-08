Madre pide permiso para salir del país y salvar a su bebé

Madre pide permiso para salir del país para salvar a su bebé. (ATV)

Lizeth Carhuavilca Nuñez pide salir del país junto a su pequeña para salvarle la vida. La menor de 10 meses necesita un trasplante de hígado lo más pronto posible. Caso contrario, puede fallecer por la avanzada enfermedad que presenta. “Lo único que necesito es un trasplante, si a ella no le trasplantan, va a morir’', indicó su progenitora.

La pequeña Débora fue diagnosticada con cirrosis pulmonar que le ha provocado un bulto en el abdomen y un dolor insoportable. La única esperanza de seguir viviendo es un trasplante hepático, pero debido a la complejidad de su enfermedad no puede ser operada en el Perú.

“Todo el hígado está grande, está como una piedra que ya no funciona, ya no tiene cura. Ese hígado está muy mal. Lo único que necesita es un trasplante de hígado. Ella necesita salir de viaje cuanto antes, porque está en una fase terminal”, declaró Carhuavilca Nuñez en el programa Al Estilo Juliana.

Una luz de esperanza

Luego de la preocupación se encendió una luz de esperanza para la pequeña Débora, quien podría ser operada en el Hospital Universitario Austral de Argentina, gracias al convenio del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja.

Ante ello, la madre no dudó en realizar todos los papeles y requisitos, pero no ha podido obtener el permiso del padre de la menor, porque se fue a Estados Unidos a buscar ayuda para su pequeña de manera ilegal. Además, afirmó que fue detenido por las autoridades extranjeras.

Permiso urgente

El pasado 13 de julio, Lizeth Carhuavilca presentó un oficio al Juzgado Especializado de Familia de Ate para solicitar un permiso de viaje de la menor. Sin embargo, los argumentos no convencieron a la jueza Elva Castillo Arroyo, por lo que declaró inadmisible este pedido.

“Que me ayuden a que mi hija pueda viajar, no me entregan la autorización. Mi hija necesita viajar cuanto antes porque ya no puede más”, menciona Carhuavilca.

Asimismo, lograron comunicarse con el padre de la menor quien indicó que no cuenta con los medios económicos para realizar el trámite y enviarlo al Perú. “Yo estoy acá por Estados Unidos y estuve detenido en migraciones. Yo autorizo a mi hija que salga del país, porque la verdad necesita esta cirugía. Es triste que mi hija esté pasando estos momentos difíciles. Yo sé que me encuentro muy lejos, la verdad no puedo hacer nada de acá”, indicó en el programa periodístico.

Segunda audiencia

El 22 de julio, el Segundo Juzgado de Familia programó una audiencia para el próximo 16 de agosto para que el padre de la menor se presente de manera virtual. No obstante, Lizeth Carhuavilca tiene miedo que su menor no resista mucho tiempo.

“Ella en cualquier momento va a vomitar sangre, va a entrar en coma y ya no va a despertar”, mencionó la madre de Débora entre lágrimas.

La pequeña de 10 meses ya no puede esperar más porque cada día que pasa su salud se encuentra en riesgo. Por ello, se pide que la jueza pueda determinar a favor del viaje de la menor antes que sea demasiado tarde para Débora y su familia.

