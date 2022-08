Rafael Fernández rompe su silencio tras ruptura con Karla Tarazona: “El amor se fue desgastando”

Rafael Fernández habla del fin de su matrimonio con Karla Tarazona para las cámaras de Amor y Fuego. (Instagram)

¡Se sinceró! Rafael Fernández reveló el motivo del fin de su matrimonio con Karla Tarazona. El empresario fue abordado por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ para ser consultado sobre su repentina ruptura con la conductora de “D’ Mañana” y contó que sus sentimientos cambiaron últimamente.

Como se recuerda, el denominado “Rey de los huevos” y la presentadora televisiva sorprendieron al anunciar su separación el pasado 26 de agosto. Ambos eran considerados como una de las parejas más sólidas de la farándula peruana, pero el comunicado que difundió la también locutora radial dejó entrever que otra habría sido la historia.

Por ello, el magazine de Willax TV envió a uno de sus reporteros para que entreviste a Rafael Fernández. Según las imágenes que difundieron en el adelanto de su programa, el aún esposo de Karla Tarazona habría dejado el domicilio que compartía con ella y sus hijos para mudarse a un departamento.

Rafael Fernández asegura que le tiene cariño a Karla Tarazona. (Captura)

Asimismo fue visto ingresando a una comisaria y, posteriormente, su entrevista. “Hay cosas que son complicadas. Uno nunca sabe lo que puede pasar en el camino” , se le escucha decir en los primeros segundos del avance, para luego confesar que está triste por alejarse de los primogénitos de su ex: “Obviamente (estoy sentido) porque ya no voy a estar con ellos todos los días. Voy a trabajar más y los chicos siempre me alegran. Eso es algo que se va a extrañar mucho”.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue cuando el periodista le preguntó acerca de lo que siente por Karla Tarazona en la actualidad y la razón de su alejamiento. “Obviamente a Karla le voy a tener cariño. Sí (solo cariño). Por mi parte el amor se fue desgastando”, sentenció.

Recordemos que, en su momento Tarazona contó que los dos estaban llevando terapia de pareja para pulir aspectos que no querían llevar al fracaso su unión. “Sí (estamos en terapia). La relación está mejor que nunca, todo está caminando por buena vía, sino que nuestra relación se dio bien apresurada y siempre comentábamos sobre la idea de llevar terapia en pareja para conversar con una persona que sea neutro y nos ayude a llegar a un acuerdo”, contó para Trome en octubre del 2021.

Rafael Fernández y Karla Tarazona terminaron su relación. | Instagram.

El comunicado de Karla Tarazona

La noche del viernes 26 de agosto, Karla Tarazona utilizó las historias de su cuenta oficial de Instagram para dar a conocer que su matrimonio ha acabado. “Este tipo de noticias siempre serán difíciles de dar, debido que al ser personajes públicos también somos seres humanos. Es por eso que queremos comunicarles nuestra decisión de separarnos por mutuo acuerdo, muy meditado por el cariño y respeto que nos tenemos”, se lee en la primera parte.

“Este proceso es difícil para ambas partes y pretendemos transmitirlo pidiendo respeto, discreción y cuidado para preservar el bienestar de los involucrados. Agradecemos a nuestro público y a los medios de comunicación su comprensión y respeto ante esta situación ya que no hablaremos más de este tema. Todo nuestro cariño y agradecimiento. Karla Tarazona y Rafael Fernández”, concluyó.

Comunicado de Karla Tarazona. (Instagram)

¿Cuándo se conocieron?

Al parecer, Karla Tarazona y Rafael Fernández se conocieron en pandemia, en una reunión de amigos en común. En un par de horas, Rafael cambió el concepto equivocado que tenía de Karla, la conoció un poco más y vio ante él una mujer sencilla, humilde, trabajadora, además de una excelente madre.

Ella se dio una oportunidad en el amor y comenzaron a salir en septiembre del 2020. Karla ya tenía un anillo de “diamante” porque Rafael le pidió la mano. Lo hizo de una manera singular porque se lo pidió a los hijos de Tarazona, demostrando que tiene mucha complicidad y confianza con los tres pequeños.

