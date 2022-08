Diego Rebagliati opinó sobre la vuelta de Jefferson Farfán: “Un clásico no es un partido para asumir esos riesgos”

Diego Rebagliati no se mostró de acuerdo de la vuelta de Jefferson Farfán en Universitario vs Alianza Lima.

Jefferson Farfán podría regresar en Alianza Lima vs Universitario de Deportes por la jornada 10 del Torneo Clausura. Muchos están ilusionado con la vuelta del ‘10 de la calle’, mientras que otros la cuestionan. Como es el caso del exjugador Diego Rebagliati, el cual sostuvo que un clásico no es un partido para “correr riesgos”.

El panelista de Al Ángulo comenzó analizando el choque entre ‘cremas’ y ‘blanquiazules’. “Es un facilismo decir que no hay favoritos. Alianza llega mejor en la tabla y en el año, pero creo que la ‘U’ encontró buenos momentos el otro día sobre todo cuando jugó Novick y Quispe juntos. Ha recuperado a Alex Succar en el ataque. Creo que va a ser un buen partido, bastante más parejo de lo que podría decir la tabla”.

“Alianza tiene más claro el once. Empieza salir de memoria, creo que va a jugar Peruzzi a la derecha, Lagos a la izquierda, Ramos y Vílchez, Ballón, Concha, Benavente, Aldair, Lavandeira y Barcos”, agregó.

En seguida, Diego Rebagliati se mostró en contra de la inclusión del exintegrante de la selección peruana en Alianza Lima vs Universitario: “Está esto que se está generando alrededor de Farfán, de que podría jugar un rato o no, no sé si un clásico es un partido para empezar a asumir riesgos así”.

Jefferson Farfán entrenó a la par con sus compañeros y podría tener minutos en Universitario vs Alianza Lima.

Por último, el comentarista volvió a enfocarse en el esquema de Universitario. “La gran duda es si Compagnucci se va a animar a juntar a Quispe y Novick. También que tanto la ‘U’ va a salir a buscar o lo va a esperar a Alianza”.

¿Jefferson Farfán jugará el clásico?

Jefferson Farfán sorprendió a todos al entrenar a la par de sus compañeros este martes. El ‘10 de la calle’ dejó los trabajos diferenciados con balón y trabajó junto a todo el plantel a pocos días de una nueva edición del clásico del fútbol peruano.

El delantero nacional no ha podido sumar ni un minuto en lo que va de la temporada, pues volvió a sentirse de su rodilla y todo este tiempo estuvo realizando su rehabilitación tanto en las instalaciones de la Videna como en la del club ‘victoriano’.

Por obvias razones, la ‘Foquita’ no puede ser inicialista en Alianza Lima vs Universitario, pero el comando técnico encabezado por Carlos Bustos tiene como idea que vaya al banco y pueda participar al menos diez minutos. De hacerlo, el atacante volvería a jugar un partido oficial después de más de nueve meses. Su último choque fue ante Sporting Cristal en la definición por el título nacional.

La ilusión volvió a crecer en el pueblo ‘blanquiazul’ y no solo en los hinchas, sino también en los jugadores. Cristian Benavente se refirió a la situación de Farfán y manifestó su deseo de compartir el ataque con él para enfrentar al equipo dirigido por Carlos Compagnucci.

Cristian Benavente habló de la vuelta de Farfán en el clásico del fútbol peruano.

Día, hora y lugar del clásico peruano

Alianza Lima y Universitario de Deportes se verán las caras por segunda vez en la temporada. Su compromiso está programado para el domingo 4 de setiembre a las 15:30 (hora de Perú) en el estadio Alejandro Villanueva, el cual lucirá repleto, pues se vendieron todas las entradas en tiempo récord.

Más allá de la historia de este enfrentamiento, tiene un plus por la actualidad de ambos clubes en el Torneo Clausura. Los ‘íntimos’ son cuartos con 17 puntos, mientras que los ‘merengues’ se encuentran a tres unidades de su clásico rival. Un resultado a favor de la ‘U’ podría emparejar la pelea en la segunda fase de la Liga 1.

SEGUIR LEYENDO