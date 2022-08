Jefferson Farfán regresó a los entrenamientos con Alianza Lima ¿Jugará ante Universitario?

El club publicó un video donde la 'Foquita' entrena a la par de sus compañeros. (Video: Alianza Lima)

Alianza Lima dejó atrás el empate ante UTC del pasado domingo 28 de agosto y ahora tiene la mira en el clásico del fútbol peruano ante Universitario de Deportes por la fecha 10 del Torneo Clausura. En ese sentido, este martes 30, el conjunto ‘blanquiazul’ reanudó sus entrenamientos en el Club Cultural Lima de Chorrillos, aunque la gran sorpresa fue la aparición de Jefferson Farfán, quien se le vio a la par de sus compañeros.

Esta noticia fue difundida por las mismas redes sociales de la entidad ‘íntima’ en la que a través de una historia de Instagram, se puede apreciar al experimentado atacante junto a Arley Rodríguez en los ejercicios de calentamiento previo al inicio de los ejercicios de intensidad. “Jefferson Farfán, el 10″, fue el corto mensaje que se lee en la publicación, que va acompañado de una llama de fuego. Fiel a su estilo, el ‘10 de la calle’ bromeaba con el colombiano sin dejar de realizar los movimientos respectivos.

De esta manera, inmediatamente surge la cuestión de si el delantero podrá estar apto para el esperado encuentro ante el compadre. Durante las últimas semanas se le ha visto muy activo en las redes sociales, como es costumbre, pero a su vez, mostrándose en terapias y actividades aparte del plantel. Aunque también evidenció una clara mejora al subir otra historia entrenando en los exteriores del campo del estadio Alejandro Villanueva, realizando ‘skipping’ (desplazamientos de forma rápida levantando las rodillas). Del mismo modo, se aprecia ejecutando un tiro libre que logra convertir en golazo.

Jefferson Farfán anota un golazo de tiro libre en sus entrenamientos. (Instagram Farfán)

Sin embargo, fue el pasado sábado en que el exfutbolista del PSV, Schalke 04, entre otros clubes, que asistió al clásico de futsal down en la Videna. Al término de la contienda, fue entrevistado por un periodista que, entre otras cosas, le preguntó sobre su disponibilidad para el duelo contra los ‘cremas’. “Es una sorpresa”, respondió y dejando una sonrisa vivaz.

Postura del entrenador

Ahora, cabe mencionar, que el técnico de Alianza Lima, Carlos Bustos, manifestó hace una semana que Farfán no se encontraba físicamente entero, aunque no descartó que en el corto plazo pueda estarlo. “La situación real sobre Jefferson Farfán es que todavía no está al cien por ciento como para poder contar con él, pero definitivamente apenas esté listo va a jugar”, declaró el argentino para GOLPERU.

Posibilidad ante Universitario

Lo cierto, es que por el video mostrado por la institución, hay una chance de que ‘Jeffry’ pueda estar presente ante los ‘merengues’. En ESPN Perú dieron a conocer que hubo un gran avance en la evolución de la lesión del jugador de 37 años, pues ya se había ejercitado con balón de forma diferenciada. En esa línea, la disponibilidad sería de un aproximado de 10 minutos para el clásico del balompié nacional, con lo cual, de no mediar inconvenientes, podría ir aumentado con el correr de las semanas.

Todo lo que sabe del posible regreso de Jefferson Farfán en el clásico del fútbol peruano.

Regreso y retiro

Erick Osores, uno de los periodistas deportivos más reconocidos del Perú, se expresó hace unos meses acerca de que Jefferson pudiera volver a las canchas luego de su complicado problema en la rodilla izquierda para de ahí, a final de año, poder concluir con éxito su carrera deportiva.

“Lo de Jefferson el año pasado quedó bien maquillado por el campeonato. Pero a estas alturas, creo que tiene que analizar, cuidarse. En el fútbol no se está viendo bien. Es momento para decir que tiene muchas cosas logradas. Yo le diría: “No fuerces esto. Tu imagen está intacta, te fuiste campeón con Alianza, ¡qué mejor! Vuelve para decir un adiós por lo grande”, sostuvo.

DATO:

El último partido de Jefferson Farfán con Alianza Lima fue en la vuelta de la final del 2021 ante Sporting Cristal. La ‘Foquita’ ingresó a los 62′ por Wilmer Aguirre y colaboró con el título nacional.

Jefferson Farfán en la final del 2021 con Alianza Lima ante Sporting Cristal. (GEC)

