Aníbal Torres afirma que él y otros ministros son amenazados de muerte: “Si me matan muy poco van a ganar”

Premier Aníbal Torres y Alejandro Salas afirman que reciben amenazas de muerte

El primer ministro, Aníbal Torres, dio una conferencia al lado de algunos miembros de su gabinete para dar a conocer los acuerdos a los que se llegó en el Consejo de Ministros. En un momento, el premier dijo que viene recibiendo amenazas de muerte.

Señaló que ante la avalancha de críticas al Ejecutivo, no se amilana, “incluso a las amenazas de muerte, si me matan muy poco van a ganar, porque yo ya estoy dando vuelta a la esquina, no van a tener mucho éxito” .

Agregó que tiene muchos alumnos que están en la misma línea de que haya una reforma profunda de todo el sistema de justicia, y que incluya a la Junta Nacional de Justicia, la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial y Tribunal Constitucional. Aseveró que hay que hacer una reforma en el país para que todos los peruanos tengamos justicia, porque nadie se puede considerar libre de resbalar allí en lo que se llama la administración de justicia.

Por su parte, Alejandro Salas, ministro de Cultura confirmó lo dicho por Torres. “Efectivamente, muchos de nosotros –principalmente los que más hablamos– estamos siendo materia de amenazas de muerte, telefónicas, se están parando en las puertas de nuestros domicilios. Obviamente lo estábamos manejando con absoluta discreción. Los que se paran en las puertas de los domicilios con motos y camioneta ya están plenamente identificados. Estamos recibiendo por interpósitas personas amenazas de extorsión, pero si ese es el costo que tenemos que asumir por servir al país, que sea el costo”, aseveró.

Agregó que sus familias ya están notificadas. Enseguida, hizo una referencia a la denuncia que hizo la fiscal de la Nación, Marita Barreto, hace unos días. “No venimos a denunciar que se nos pone un dron encima de nuestras casas. No, nuestras amenazas son reales, existen. Yo puse en conocimiento hace dos semanas y media a Seguridad del Estado” , apuntó.

Más información en breve

SEGUIR LEYENDO