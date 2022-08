Tula Rodríguez lamenta el fallecimiento de su perrita Gema, después de más de 15 años de vida

Tula Rodríguez lamenta la muerte de su perrita. (Instagram)

Tula Rodríguez anunció mediante su cuenta de Instagram que su perrita Gema, mascota que estuvo con ella por más de 15 años, falleció debido a su edad y estado de salud. La conductora de televisión había venido comentando el último fin de semana que su querida mascota se encontraba delicada.

Incluso, la semana pasada comentó que estuvo pasando madrugadas despierta viendo a su perrita. También la llevó a la veterinaria para ver que mal tenía, tras ello no se su supo mucho de las noticias de la mascota hasta que finalmente comentó que había fallecido.

Con una publicación en su red social, Tula Rodríguez se despidió de su amada Gema y le agradeció el tiempo juntas. Además, hizo hincapié en la adopción.

“Esta es la última foto con mi Gemita. Gracias por tanto amor regalado, gracias por tus ladridos y movidas de colita por más de 15 años. Adoptar a Gema y Lola fue la mejor decisión de amor”, escribió junto a una fotografía de ambas juntas.

Tula Rodríguez se despide de su mascota. (Instagram)

Además, en sus historias de Instagram agradeció todo el apoyo que ha recibido durante es tiempo que reveló el estado de salud de su perrita. Lamentó lo sucedido, pero se mostró motivada a salir adelante.

“Agradecer por todas las muestras de cariño por mi Gemita, ella duró más de 15 años con nosotros y quiero agradecer porque todos han estado pendientes de su salud, pero bueno a veces los que más amamos parten o se adelantan y nuestras perritas son parte de la familia, así que muchas gracias”, señaló al inicio.

Seguido, comentó que le habían regalado una perrita en su programa ‘En Boca de Todos’, pero prefirió dejarla a que una familia la adopte porque siente que es tiempo de que su otra perrita Lola tenga más atención por haber perdido a su compañera Gema.

“Les cuento que en el programa me regalaron una perrita hermosa. Como es chiquita cachorrita va a necesitar todo mi espacio, entonces no quería quitarle la atención que hoy Lola necesita, los que amamos a los perros que adoptamos, sabemos que es tan difícil colocarlas en familias”, comentó.

Tula Rodríguez agradece apoyo tras muerte de su perrita Gema. (Instagram)

Anunció que estaba enferma

La madrugada del sábado 27 de agosto, Tula Rodríguez compartió en sus redes sociales diversos videos de cómo había vivido esa noche junto a su perrita. En los clips que compartió en sus redes sociales, se veía a su mascota bastante delicada, sin embargo toda su familia estuvo presente para darle los mejores ánimos.

Pese a ello, se mostró un poco resignada y dejó en manos de Dios el futuro de uno de los miembros de su familia. Aunque hubiera querido otra respuesta, Tula sabía que era muy probable que su amada mascota tenga que partir.

Tula Rodríguez dedica post a su perrita Gema. (Instagram)

“Quiero pasar por aquí, porque la noche no ha sido muy buena, ustedes saben lo mucho que Valentina, mi familia y yo amamos a Gemita. Ella no está muy bien y que sea lo que Dios quiera. Igual gracias por todo lo que me escriben de manera interna, aquí andamos a su lado dándole mucho amor. Y la llevo a la veterinaria para ver que se decide”, señaló. Pero, este lunes confirmó la noticia de su partida.