George Forsyth promete clausurar en 50 días todos los locales que vendan celulares robados

Durante debate expresó sus propuestas.

Acciones inmediatas en tiempo récord. Eso es lo que propuso el candidato de Somos Perú, George Forsyth, si llegaría a ganar las próximas elecciones municipales que se llevarán a cabo el 2 de octubre.

Durante su participación en el debate municipal, frente a su oponente Rafael López Aliaga, el exalcalde de La Victoria, aseguró que en tan solo 50 días, logrará clausurar todos los locales de venta de celulares robados en la ciudad de Lima.

De esta manera, el también excandidato presidencial, indicó que gracias a la experiencia que obtuvo como burgomaestre de La Victoria, podrá luchar contra la inseguridad ciudadana a corto plazo, por el “bienestar y tranquilidad de todos los limeños”.

“En los primeros 50 días vamos a clausurar todos esos locales y vamos a denunciar penalmente a todos los que se vean envueltos. Ya me conocen, no me tiembla la mano”, expresó durante el evento que organizó América Televisión y Canal N.

“Pusimos orden en Polvos Azules, en Gamarra, el Mercado de Frutas y La Parada luchando contra las mafias y los delincuentes. Todos sabemos dónde roban”, añadió el aspirante al sillón municipal de Lima.

Asimismo, el candidato a la alcaldía de la capital peruana, precisó que que la ciudadanía “ya lo conoce” y que “no le tiembla la mano” para tomar acciones contra la delincuencia.

“La única forma de combatir este tipo de delitos es cerrando los lugares donde se negocia y se lucra. No compremos, pero tampoco tendrán donde vender”, precisó ante los televidentes que eran testigos de las promesas de ambos candidatos.

Asimismo, George Forsyth aseguró que en el marco de su lucha contra la inseguridad ciudadana tiene planificado implementar tecnología y estrategia con la unificación de más de 4 mil cámaras de seguridad en Lima.

Pero eso no es todo, también dijo que de ser el próximo alcalde de Lima, adquirirá tres mil cámaras con con identificación de rostros y de placas vehiculares, que darán mayor seguridad a todos los limeños que viven estresados por tanta delincuencia.

Semáforos inteligentes

Entre otras de las propuestas del exalcalde de La Victoria que expuso durante este domingo 28 de agosto, destacó que dentro de sus proyectos, de ser el ganador en las próximas elecciones del 2 de octubre, estaría la implementación de los semáforos inteligentes.

Para George Forsyth, este punto es uno de los temas más sensibles de todos los limeños, pues viven estresados por la intensa congestión vehicular que atraviesan a diario, perdiendo tiempo al trasladarse a sus centros de estudios, de trabajo o ante cualquier actividad diaria.

Además, aseguró que ante el alza de los precios del combustible, los conductores limeños se quejan por no poder circular con fluidez, lo cual les hace perder cuantiosas sumas de dinero que perjudica a la economía de su hogar.

Ante ello, el candidato a la alcaldía de Lima mencionó que los semáforos inteligentes y apoyo a la ATU son una gran opción que propone para mejorar el tránsito vehicular.

“Durante mi gestión se promoverá la centralización e implementación de semáforos inteligentes para atender de manera inmediata la congestión vehicular en la ciudad”, precisó ante las cámaras de América Televisión y Canal N, organizadores del debate.

“Protránsito es la encargada del centro de control de gestión de tránsito pero lamentablemente solo controla 751 de los cruces viales de los más de 1.800 cruces semaforizados”, añadió durante su intervención.

