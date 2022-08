Comisión de Defensa cuestiona al ministro del Interior ante cambios en la PNP: “Usted no es marioneta del presidente”

Ministro del Interior es cuestionado en Comisión de Defensa del Congreso.

Esta mañana el ministro del Interior, Willy Huerta, se presentó ante la Comisión de Defensa que preside el Congreso de la República a fin de conocer a qué se debieron los cambios efectuados en la Policía Nacional del Perú el pasado sábado.

La delegación conformada por un grupo de parlamentarios de las diversas bancadas con representación en el Poder Legislativo, cuestionaron la decisión que se tomó desde la cartera del Mininter y que llevó la firma del mandatario tras las variaciones en la mencionada institución.

Ante esto, Jorge Montoya, integrante de Renovación Popular, fue muy claro al sostenerle y pedirle al ministro Huerta que “no nos venga a contar cuentos, diga la verdad” ante los cambios efectuados en la PNP, sobre todo en estos momentos que se cumplen las investigaciones contra el jefe de Estado.

A su turno, el parlamentario Edwin Martínez, de Acción Popular por Arequipa, se mostró muy tajante durante su intervención y precisó que “usted (Willy Huerta) no es una marioneta del presidente”.

Continuando con la participación de los legisladores, la congresista Tania Ramírez exigió al funcionario que “sea sincero y que diga quién y por qué se dio la orden de cambiar a los altos mandos policiales”.

Luego de estas intervenciones, Huerta sostuvo que la remoción de Vera Llerena, quien fue cambiado por Raúl Alfaro, se produjo porque en sus tres meses como comandante general de la PNP “no estaba cumpliendo” los objetivos de seguridad ciudadana, entre ellos la reducción de la tasa de criminalidad.

“Con relación a los motivos por los cuales se produjo el cambio del comandante general [de la Policía], debo manifestar que todos los funcionarios públicos, incluidos los altos mandos de la Policía, nos encontramos en permanente evaluación. Así, se determinó que los fines institucionales y los objetivos de la seguridad ciudadana no se estaban cumpliendo de manera programada ”, dijo durante esta citación.

“(Luis Vera) no ha satisfecho la expectativa de la ciudadanía en términos de victimización, percepción de inseguridad, presencia policial y prevención [del delito]”, agregó.

El pasado 27 de agosto, se oficializó que el teniente general PNP Raúl Enrique Alfaro Alvarado es el nuevo comandante general en reemplazo de Luis Vera Llerena, quien estuvo solo tres meses en el cargo.

Desde el Gobierno también se tomó la decisión de designar al general de armas Segundo Leoncio Mejía Montenegro en el cargo de inspector general de la PNP. Por otro lado, se nombró al general Vicente Marcelo Álvarez Moreno al cargo de jefe del Estado Mayor General.

Ante esto, el exministro de Interior, Mariano González, cuestionó que su sucesor, Willy Huerta, haya permitido que el presidente Castillo haga los cambios en el alto mando policial. Agregó que quien movería los hilos en el Ministerio del Interior sería Abel Gamarra, viceministro de Orden Interno

“Estos cambios en la Policía, la denuncia contra Harvey Colchado y el fiscal Hans Aguirre, lo que no está diciendo el presidente es que se zurra en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, no cree en la institucionalidad de estos entes autónomos y poderes del Estado, no cree en la institucionalidad”, enfatizó González para nuestro medio.

