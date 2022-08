Karla Tarazona no aparecería este lunes en “D’ Mañana” tras anunciar divorcio de Rafael Fernández

Karla Tarazona no aparecería en su programa de Tv. (Instagram)

Karla Tarazona no se encuentra atravesando un buen momento, pues hace poco anunció que su matrimonio con Rafael Fernández llegó a su fin. Por este motivo, la conductora de televisión podría tomarse unos días de descanso y no aparecería este lunes en el programa “D’ Mañana”.

Recordemos que la exmodelo es uno de los rostros de este programa que se emite por la señal de Panamericana Televisión, donde opina de diferentes temas al lado de sus compañeros Adriana Quevedo y Kurt Villavicencio.

Debido a que ella envió el comunicado de su separación el viernes por la noche, muchos esperan que Karla Tarazona cuente detalles de su separación en su espacio televisivo; sin embargo esto no se daría ya que no aparecería, al menos así lo dejó entrever la promoción que lanzaron.

A través de las redes sociales, “D’ Mañana” lanzó una promoción de los temas que se tocarán este lunes. En el video que publicaron en ningún momento aparece la exmodelo, solo sus compañeros que estarían al mando durante los días que se ausentaría Tarazona.

Cabe mencionar que la exesposa de Leonard León se enamoró profundamente del empresario Rafael Fernández, con quien decidió casarse a fines del 2020. Ellos empezaron a vivir en una casa ubicada en La Molina, donde los hijos de la conductora de televisión también estuvieron.

Pese a que se juraron amor eterno en el altar, las diferencias que tuvieron dentro de su relación habrían provocado que ellos ya no quieran estar juntos, por lo que acordaron separarse, causando sorpresa entre sus seguidores, pues pensaban que realmente iban a estar juntos todo una vida.

“ Que queremos comunicar nuestra decisión de separarnos por mutuo acuerdo . Este proceso es difícil para ambas parte y pretendemos transmitirlo pidiendo respeto, discreción y cuidado para preservar el bienestar de los involucrados”, señaló la exmodelo.

La decisión de pedir permiso para ausentarse se debería a que no quiere hablar sobre los motivos de su separación, y es que en su comunicado aseguró que no iba a dar más detalles, pero al trabajar en un programa que aborda temas de la farándula no podría evitar las preguntas de sus compañeros.

Karla y Rafael estuvieron en terapia

La separación de Karla Tarazona y Rafael Fernández causó gran sorpresa, esto debido a que siempre presumían el gran amor que sentía el uno por el otro, pero finalmente esto no habría sido suficiente.

En una ocasión la exmodelo contó que iba a terapia con su pareja, encendiendo las alarmas de una posible separación, el cual finalmente se hizo realidad. “La gente cuando pusimos terapia de pareja, la gente interpretó como que la relación pasara por los peores momentos en la etapa que estamos juntos”, dijo en aquella ocasión.

