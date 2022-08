Karla Tarazona aseguró que es una mujer fuerte: “De amor nadie se ha muerto”

Karla Tarazona reflexionó sobre el amor. (Instagram)

Karla Tarazona acaba de anunciar el fin de su matrimonio con Rafael Fernández. La pareja contrajo nupcias a fines del 2020, cuando tenían solo unos meses de haber iniciado una relación, pese a ello se mostraban como una pareja sólida y estable en medio de la farándula peruana.

Sin embargo, en su comunicado anunció que esta decisión se dio de mutuo acuerdo y que, por el momento, no hablarán más del tema y pidieron respeto en este momento. Pero, este distanciamiento ha sorprendido a toda la farándula debido a que su amor se lucía muy bien en redes sociales y ellos mismos aseguraban que estaban trabajando en mantenerse fuertes y unidos porque tenían mucho amor de por medio.

Pese a que esta noticia ha sorprendido, es importante precisar que esta no es la primera vez que Karla Tarazona sufre una decepción amorosa. La conductora de espectáculos ha tenido separaciones dolorosas y que incluso fueron vistas en televisión nacional.

Es por ello que, en una entrevista que dio a Infobae hace unos meses atrás, cuando todo era felicidad con su esposo, también habló de lo difícil que es superar una ruptura. Sin embargo, aclaró que ha sabido sobreponerse y aclaró que ‘de amor nadie se ha muerto’.

“A pesar de las cosas mala, uno debe continuar y seguir avanzando. Yo ahí pensé en que no quiero que mis hijos pasen por lo que pasé, pero si lo pasan que sean lo suficientemente fuertes para levantarse y seguir avanzando, de amor nadie se ha muerto. Así que un día dejé de llorar y decidí mostrar lo que quiero que mis hijos vean en mí, la mujer fuerte que soy”, confesó sobre su fuerza para seguir adelante.

Sin embargo, en esa misma conversación se mostró muy enamorada de su aún esposo. Señaló que sentía que ese era el momento perfecto para entablar su relación e incluso trabajaban para que cada día funcione.

“Yo creo que todo tiene un por qué y un para qué. Quizás si él hubiera llegado en otro momento, mucho antes, tal vez no hubiera durado esta relación. Y ahora, ya más maduros, más grandes, cada uno con su experiencia, hacemos que la relación funcione cada día”, sentenció Karla, en conversación con este medio.

Además, se animó a hablar de la relación que tenían sus hijos con Rafael Fernández. Aseguró que ellos lo veían como a un padre, sin necesidad que se lo impusiera, razón por la que era muy feliz a su lado.

“Mis hijos ven en Rafael una imagen de padre sin que yo se los imponga, sino por el solo hecho de que viven con él y comparten con él. Eso me enamora mucho más de Rafael y sí, claro que siento que me saqué la lotería con él”, agregó.

Rafael Fernández se quedó en Perú por Karla Tarazona

En conversación con Infobae, meses antes de anunciar su separación, Rafael Fernández se confesó muy enamorado de su esposa pero, sorprendió con una revelación sobre su vida personal. El empresario confesó que tenía planes de migrar a Estados Unidos, los mismos que terminó posponiendo debido a su matrimonio con la modelo.

“Si yo me quedé en Perú y no vendí mi compañía fue por Karla . Yo no debería estar en Perú. Yo me quedé por ella. Tenía una promesa que a los 35 años iba a vender todo y me iba a vivir Estados Unidos para disfrutar de mis hijos, porque no tenía la familia que tengo ahora”, reveló a este medio.

