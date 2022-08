Supremacía MC 2022 EN VIVO hoy la gran final internacional de freestyle en Lima

Nekroos y Gazir se enfrentarán este domingo en Supremacía MC, talcomo lo hicieron en FMS en el 2021. (Urban Roosters)

Este domingo se realiza la séptima edición de la final internacional Supremacía MC, uno de los eventos de batallas de rap creados en Perú más importantes de la escena y que celebra durante el año torneos nacionales en diversos países. Recordemos que este torneo lanzó a la fama a MC’s como Mnak, Cacha, Gazir, Mecha y Bnet.

Es así como llegan competidores internacionales del under que vienen a medirse con 13 invitados de la élite del freestyle. Es así como estarán en tarima representantes como el vigente campeón Chuty (España), Marithea (Colombia), Gazir (España), Teorema (Chile), Larrix (Argentina), Black Code (Venezuela), Sara Socas (España), entre otros.

Entre los nacionales estarán Stick, Nekroos, Vijay Kesh, Skill, Diego MC y la revelación de la escena femenina Necia.

Vijay Kesh en FMS Perú.

Dónde, a qué hora y cómo ver

Supremacía MC se realizará este domingo 28 de agosto en el escenario de Arena Perú en el Jockey Club. Las puertas están abiertas desde el mediodía. Se estima que la transmisión oficial arranque a las 16:00 (hora local).

Los horarios son:

– Perú, México, Ecuador, Colombia: 16:00.

– Chile: 17:00.

– Argentina, Uruguay: 18:00.

– España: 23:00.

La transmisión estará disponible en YouTube.

Formato del torneo

Como ya es costumbre, Supremacía tendrá un formato bastante largo y algo enrevesado, pero aseguran que lo que buscan es la meritocracia. Todo inició el sábado en la Casa Supremacía, donde se hospedan los competidores. Allí se midieron los 18 campeones nacionales de distintos países, y quedaron los ocho con mejor puntaje. Ellos pasarán a una fase que se llama muerte súbita.

Por otro lado, hay una instancia llamada prueba de cobardía donde se enfrentan otros 24 competidores el día domingo en un versus en 12 batallas. Algunas de estas ya han sido designadas previamente. Es así como veremos los siguientes enfrentamientos:

Larrix vs. Vijay Kesh

Nekroos vs. Gazir

Black Code vs. Ghetto

Marithea vs. Stick

Teorema vs. Skill

Teorema es parte del God LevelAll Stars 2vs2. Foto: Instagram

Asimismo se dio a conocer que entre las batallas interplazas se enfrentarán Necia (Perú) vs. Azuky (México), Zeol (Guatemala) vs. Argon (Paraguay), y Cafú (Perú) vs. Coloso (Colombia).

Volviendo al formato, de las 12 batallas de prueba de cobardía, los ocho mejores clasifican directamente a octavos de final, y los ocho siguientes (del puesto 9 al 16) se enfrentan a los ocho que clasificaron en el precampeonato de la Casa Supremacía. Ellos se enfrentarán en una instancia llamada muerte súbita. Los ganadores, también clasificarán a octavos de final, completando la lista final con 16 gallos.

Más detalles

En la animación del evento estarán el legendario Misionero de Argentina y se apoyará con Luda. En los platos habrán tres deejays: Yaku, Rodo y Gianbeatz. Todavía no se ha confirmado quiénes estarán como jurados del evento.

SEGUIR LEYENDO