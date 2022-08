Raúl Romero se quebró en ‘La Voz Senior’ al recordar la muerte de su padre: “Era un gran hombre”

Raúl Romero se quiebra en ‘La Voz Senior’ al recordar el fallecimiento de su padre. (Latina TV)

Raúl Romero mostró su lado más sensible en la reciente emisión de ‘La Voz Senior’, de este último viernes 26 de agosto. El músico peruano recordó la lamentable muerte de su padre, quien perdió la vida en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) mientras sonaba de fondo la canción “Un beso y una flor” de Nivo Bravo.

Este recuerdo se le vino a la mente debido a la audición de uno de los participantes, quien entonó el tema musical del cantante español. Una vez terminó la presentación, el popular ‘Cara de Haba’ le hizo saber con la voz entrecortada que su interpretación le había tocado en lo más profundo del corazón.

Mi papá estaba en la UCI después de una operación que no salió bien, estaba luchando por sobrevivir. Hubo un momento en el que Dios dispuso que no continuará más. En el momento en el que mi padre fallece, sonaba a ‘Un beso y una flor’”, expresó Romero mientras intentaba no romper en llanto.

El entrenador de ‘La Voz Senior’ agregó que era muy unido a su padre, a quien lo consideraba como su “cómplice” y como un “gran hombre”. “Esa canción me traslada mucho, me ha emocionado escucharte porque la ha dado vuelo a esa leyenda que vive en mi corazón”, sostuvo.

El nacimiento de su hijo

Raúl Romero se animó a contar una segunda anécdota de su vida. Según dijo, la música ha estado presente en los momentos más importantes de su vida, como en el fallecimiento de su padre y en el nacimiento de su primer hijo, llamado Joaquín en honor a su progenitor.

“El día que nació mi hijo, en la sala de vida, en la radio sonó ‘Los patos y las patas’. Yo enlazo esas dos casualidades y me emociono. Así que muchas gracias, me has hecho vivir un momento emotivo. Siempre que escucho esta canción… siento que se chocan dos tempestades de emociones muy fuertes”, mencionó el también presentador.

Raúl Romero recordó a su padre, quien falleció tras luchar por su vida en la UCI. (Latina TV)

Orgulloso de ‘La Voz Senior’

A través de un video publicado en redes sociales, el recordado conductor de ‘Habacilar’ se mostró emocionado por formar parte de Latina TV y agradeció a sus fans por celebrar su retorno por todo lo alto.

“Aprovecho esta oportunidad un poco íntima y bonita, con este escenario inmenso y bello, para decirles que estoy muy contento. Me gusta haber vuelto a la TV, tenía otros caminos, estaba llenando mi vida con otras cosas. Pero sé que ustedes me esperaban, a quienes realmente lo hacían, quiero decirles que estoy contento”, expresó con una sonrisa en el rostro desde los estudios de grabación.

Incluso, se refirió a la vez que muchos usuarios se mostraron decepcionados porque no llegó a ser el conductor de ‘Esto es Habacilar’. “Gracias por su insistencia, por su cariño y por su lealtad. Gracias por reaccionar como han reaccionado cuando no sucedía lo que ustedes querían con respecto a mi regreso a la TV”, finalizó en su mensaje.

'La Voz Senior' está dirigido para concursantes de la tercera edad. (Latina TV)

