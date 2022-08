Perdió a su esposa, ganó ‘La Voz Senior’ y ahora vive de la música: La historia de Mito Plaza

La audición de Mito Plaza en 'La Voz Senior' | Latina TV

La historia de Néstor Guillermo Plaza, más conocido como Mito Plaza, conmovió a los televidentes durante la primera temporada de ‘La Voz Senior’, transmitida en septiembre de 2021. Ha pasado un año desde que ganó el concurso de canto, y hasta ahora muchos recuerdan con cariño al hombre de 69 años que dedicó su triunfo a Nancy, su fallecida esposa.

Durante las audiciones a ciegas, Plaza llegó al set de Latina para entonar el tema “Amar y vivir” de Los Panchos. Su poderosa voz hizo que todos los entrenadores giraran sus sillas. Sin embargo, algo llamó la atención del dúo Pimpinela: el sexagenario miraba al cielo mientras cantaba, intentando no romper en llanto.

Una vez terminó la canción, Mito explicó con pesar que su presentación estaba dedicada a su esposa, quien fue lo motivó a presentarse en ‘La Voz Senior’. “Para mí es un himno de amor para Nancy, ella me puso la pauta para estar acá, ella mandó a hacer mi terno”, contó.

El paso de Mito Plaza por 'La Voz Senior' estuvo dedicada a su esposa Nancy. (Latina)

Dijo, además, que el mismo día que la producción de Latina se comunicó con Mito Plaza para anunciarle que había sido seleccionado para las audiciones a ciegas, el amor de su vida perdió la vida. El 14 de mayo, Nancy falleció de trombosis, pero se fue feliz porque sabía que su esposo había logrado un paso importante.

“Nancy ha sido una persona muy perseverante en sus decisiones y yo como esposo tenía, aunque sea, que apoyarla moralmente. El día de las llamadas ella escuchó y me dijo: ‘Te vas, porque te vas’. Y aquí estoy, aquí estoy Nancy, tratando de cumplir los deseos que siempre has querido”, sostuvo.

El primer ganador de ‘La Voz Senior’

Mito Plaza siguió conmoviendo al jurado y a los televidentes con cada una de sus presentaciones, en las que siempre recordaba a su esposa Nancy. La más emotiva fue la vez que cantó “Corazón espinado”, llegando a cambiarle la letra en una de las estrofas para rendir homenaje a su fallecida esposa.

“Ay, mi Nancy, cómo me duele el olvido, cómo me duele el corazón, cómo me duele estar vivo, sin tenerte a mi lado, amor”, fue el sutil pero conmovedor cambio que hizo del éxito de Maná.

Mito Plaza interpretó "Corazón Espinado" en 'La Voz Senior' | Latina

Después de superar a los demás competidores en las Batallas y en las presentaciones en vivo, Mito Plaza llegó a la gran final junto a Lourdes Carhuas, Óscar Centeneo y Luis Ángel Reddel. Siempre se mantuvo como el favorito del público, que esperaba con ansías que el hombre de 69 años pudiera cumplir el sueño de su esposa.

Justo eso sucedió la noche del 18 de octubre, cuando Plaza fue anunciado como el flamante ganador de ‘La Voz Senior’. Tras escuchar su nombre, Mito expresó su felicidad con lágrimas y recibiendo las palmas de todos los presentes en el set así como el abrazo de sus compañeros. “Nancy, lo logramos y para ti Ferreñafe, lo hicimos”, fueron sus primeras palabras.

Mito Plaza se consagró como el ganador de 'La Voz Senior'. (Latina)

¿Qué pasó con Mito Plaza?

Desde su victoria, el primer ganador de ‘La Voz Senior’ en Perú ha continuado desarrollándose como artista. Lanzó de manera oficial su propia versión de “Amor y vivir”, canción con la que se presentó en las audiciones del programa de Latina.

Además de eso, ha realizado shows en diversos departamentos, principalmente en la zona norte del país, para dar a conocer su talento. Precisamente, este 29 de agosto dará un show en vivo en Chiclayo, región de Lambayeque, para rendir homenaje a Santa Rosa de Lima.

A pocos días del estreno de la segunda temporada de ‘La Voz Senior’, volvió a los estudios de Latina para cantar en el programa ‘Arriba Mi Gente’. Allí, agradeció al canal por formar parte de sus filas y recordó con emoción a Nancy, a quien nunca podrá olvidar pese al paso de los años.

