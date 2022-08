Daniela Darcourt se quiebra al hablar de su padre y recuerda un difícil momento de su vida en ‘La Voz Senior’

La Voz Senior: Participante de 68 años cantó "Mi niña bonita" de Lucho Barrios y emocionó a Daniela Darcourt. (Latina TV)

Este 25 de agosto se vivió una noche más de las audiciones a ciegas de ‘La Voz Senior’. La competencia de canto, dirigido a personas de 60 años en adelante, se encuentra en la etapa de selección donde los participantes, además de luchar por un cupo en el reality, cuentan sus historias de vida que llegan a conmover tanto a los televidentes como a los miembros del jurado.

Este fue el caso de la salsera Daniela Darcourt, quien no pudo contener las lágrimas al escuchar a Emilio Baca de 69 años. Y es que, en los primeros segundos que el concursante entonó el tema “Mi niña bonita” de Lucho Barrios, la cantante de salsa se mostró emocionada y empezó a derramar algunas lágrimas, pues no dejaba de agitar su mano sobre sus ojos.

Antes de terminar de cantar, fueron Daniela Darcourt, René Farrait y Eva Ayllón quienes presionaron el botón rojo para voltear su silla. “Siempre que canto este tema, no lo puedo ni acabar porque a mí me trae muchos sentimiento. El día que mi hija se casó, yo le canté este tema con la orquesta y me sentí mal porque no acabé la canción“, relató el participante.

Daniela Darcourt lloró cuando habló de su padre en La Voz Senior. (Captura TV)

Al oír sus palabras, la artista nacional sorprendió al revelar que dicho éxito musical le trae recuerdos dolorosos, ya que reveló que vivió momentos difíciles con su padre. Según narró Darcourt, ella no sintió el cariño de su progenitor cuando era niña y siempre quiso que su papá le cante la mencionada canción.

“Don Emilio, yo tengo una historia un poco triste con esa canción. Me ha hecho botar algunas lagrimitas y estoy tratando de controlar mi emoción. Siempre anhelaba que mi papá me cantara esa canción. Somos 6 hijas mujeres y yo sentía que no me prestaba la importancia, que mi papá vivía su vida y que yo era un objeto. Cada vez que yo escucho esa canción, siempre me voy a ese momento”, contó conmocionada.

“Hoy por hoy, ya lo perdoné, lo quiero y lo respeto, pero lo que usted hizo con su hija, me encantaría que lo hagan conmigo en algún momento de la vida. No sé si me vaya a casar, pero sí me gustaría que mi papá me cantara esa canción”, agregó.

Le cantó a Daniela Darcourt

Emilio Baca tuvo un noble gesto con la entrenadora y no dudó en decirle: “Señorita Daniela, su padre no le cantó, pero yo le puedo cantar esta canción a usted”, dijo el participante y a lo que la interprete de “Señor mentira” no se negó y aceptó con una sonrisa en el rosto.

Durante la segunda interpretación, Daniela Darcourt continuó llorando y era consolada por Eva Ayllón. “Muchas gracias”, expresó al terminar de escucharlo. Finalmente, el concursante tuvo que escoger a su equipo y sin dudarlo decidió que la salsera sea su coach en ‘La Voz Senior’.

La Voz Senior: Daniela Darcourt se quiebra al hablar de su padre y recordar un difícil momento de su vida. (Latina TV)

Daniela envía mensaje a los padres de familia

Durante una entrevista al concluir la audición, Daniela Darcourt recalcó que ama mucho la vida que tiene y le pidió a los padres que utilicen su historia como ejemplo para no cometer los mismos errores con sus hijas.

“La historia de mi vida es un poquito triste en varias ocasiones, pero al final linda porque me permite contársela a la gente, escuchar esas canciones que me recuerdan lo mucho que amo vivir, a mi familia y lo que hago. (...) Que esta gran experiencia sirva para que todos los papás, que están en deuda con sus hijas, se animen a resarcir ciertas cositas y a amar bonito”, sentenció.

