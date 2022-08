Participante de ‘La Voz Senior’ dedica su audición a su fallecido esposo quien quería que sea cantante

Letty Vela le dedica su audición a su fallecido esposo. (Latina TV)

La noche del jueves 25 de agosto se vivieron un sinfín de emociones en ‘La Voz Senior’. Letty Vela, fue una de las concursantes que, además de cautivar al jurado con su voz, emocionó al público con la historia de su vida y el motivo por el que está en el programa.

La participante de 64 años confesó que es una mujer que canta desde hace varios años atrás, pero no decidió hacerlo de forma profesional por miedo al que dirán. Aunque su mayor inspiración siempre fue su esposo, ahora que ya no está en este mundo decidió hacerle un homenaje.

Es por ello que, Letty Vela tomó la decisión de presentarse en el concurso y demostrar que puede, además de recordar a su fallecido esposo que incluso quería que ella se dedicara a la música para que él fuera su manager.

“Mi familia es muy importante porque siempre han estado en mi vida, incluso cuando falleció mi esposo. Es bien difícil quedarte sin la persona que va a acompañarte toda tu vida, de la noche a la mañana”, comentó antes de su presentación.

Participante de 'La Voz Senior' dedicó su audición a su esposo fallecido. (Latina)

Sin embargo, la producción de ‘La Voz Senior’ la sorprendió con unas fotografías del recuerdo de cuándo él aún estaba vivo. Fue allí que la participante no pudo controlar sus emociones y rompió en llanto para dedicarle unas palabras a su amado.

“Mira donde estoy, estoy acá sentada frente a personas amables cumpliendo mis sueños, vamos a ver cómo me va. Estoy por ti y por mí, para demostrarme que yo puedo, y demostrarle a varias personas que tú ya sabes, que nos han dado la espalda. Gane o no gane yo estoy aquí sentada y yo sé que tú me vas a dar la mano”, dijo emocionada Letty.

Antes de salir al escenario, la concursante le dedicó su audición a su amado. “Es el una de las razones por las que estoy en ‘La Voz Senior’. Yo puedo con mis miedos, mis temores que vengo arrastrando hace muchísimos años, acá estoy”, dijo.

Es parte del equipo Raúl Romero

Letty Vela logró que los cuatro entrenadores voltearan de su silla. Fue Daniela Darcourt quien le preguntó cuál había sido el motivo de su presencia en ese programa y, como era de esperarse, mencionó a su amado.

“Estoy aquí para cumplir mis sueños de muy joven y más que todo todo porque tengo un ángel en el cielo que siempre quería que yo cantase. Él me decía que quería ser mi manager y yo no me atrevía, la primea vez en ‘La Voz Senior’ no me atreví. Se trata de mi esposo que en paz descanse. Por él por mis nietas y por mis hijas estoy acá”, señaló para luego elegir el equipo de Raúl Romero.

Letty Vela Es Parte Del Equipo De Raúl Romero. (Latina TV)

Al salir del escenario y ya dentro de la competencia, Letty Vela no dudó en dedicarle unas lindas palabras a su esposo, recordándole que lo logró. “Mi principal motivación, lo he logrado amor. Amor, te amo y guíame de tu mano para ver si llegamos hasta el final”, señaló sonriendo.

SEGUIR LEYENDO