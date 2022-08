Karla Tarazona y Rafael Fernández: El inicio y final de la historia de su matrimonio

Karla Tarazona y Rafael Fernández anuncian separación. (Instagram)

Karla Tarazona nuevamente le abrió las puertas al amor y cuando conoció a Rafael Fernández se dio cuenta de que era el hombre con quien quería casarse y que sea la figura paterna para sus tres hijos. Sin embargo, la historia de amor habría durado muy poco porque luego de casi dos años de matrimonio, su historia de idilio llegó a su fin. Pero cómo se conoció esta pareja del espectáculo

¿Cuándo se conocieron?

Todo indica que se conocieron en pandemia, en una reunión de amigos en común. En un par de horas, Rafael cambió el concepto equivocado que tenía de Karla, la conoció un poco más y vio ante él una mujer sencilla, humilde, trabajadora, además de una excelente madre.

Ella se dio una oportunidad en el amor y comenzaron a salir y a conocerse un poco más. En setiembre del 2020, Karla ya tenía un anillo de “diamante” porque Rafael le pidió la mano. Lo hizo de una manera singular porque se lo pidió a los hijos de Tarazona, demostrando que tiene mucha complicidad y confianza con los tres pequeños.

“Los senté en una mesa a sus hijos, quienes son los más importantes en la vida de Karla y con ellos compartimos la noche del compromiso”, contó Rafael en una entrevista para Panamericana. Televisión.

Además, en sus planes a futuro estaba tener una hija mujer porque ambos tienen hijos varones hombres.

Rafael Fernández contó la decisión que tomó por Karla Tarazona. (Foto: Composición)

Sin embargo, no todo fue color de rosa, luego que anunciarán su compromiso formal, aparecieron dos exparejas del empresario, indicando que el mencionado era “mentiroso” y “mujeriego”.

Rafael salió aclarar que ellas no tenían por qué seguir hablando de él cuando ya no tenían ninguna relación, incluso ahora estaba realizando su vida con otra persona. Karla confió totalmente en Rafael y no le dio importancia, ambos continuaron con su compromiso de casarse.

Al poco tiempo se mudaron a su nueva residencia de 900 metros cuadrados en La Molina, donde Rafael compartió tiempo con los hijos de su prometida. La casa tiene un enorme jardín y sala de juegos exclusivos para los niños. Y el empresario tiene una enorme cochera, donde mantiene su colección de autos y motos.

¿Cuándo se casaron?

Esta pareja siempre la tuvo clara y todo sucedió muy rápido. A los meses de comprometerse, se casaron en diciembre del 2020. Se unieron en matrimonio civil, a las once de la mañana, en la Municipalidad de La Molina.

Karla Tarazona realizó una recepción privada en una casa del mismo distrito, según se pudo ver imágenes que difundió el programa Magaly TV: La Firme.

Ella lucía un vestido con pantalón color perla, la parte superior era de corte strapless y una falda abierta que colgaba encima de sus caderas, además de un ramillete de flores reales. El maquillaje fue sobrio y un hermoso moño. Por su lado, el novio vestía un terno gris muy elegante.

“Eres aquella persona que encaja en mi vida, la mujer que quise a mi lado y aunque suene cursi, eres la persona que siempre busqué en mis sueños”, fueron los emotivos votos de Rafael en su matrimonio.

Matrimonio de Karla Tarazona y Rafael Fernández. (ATV / Magaly TV: La Firme)

En marzo del 2021, Karla comentó en una entrevista para un medio local, que tenía deseos de tener un cuarto hijo y que esta vez sea mujercita. Tenían planes de ser padres nuevamente en el 2022.

“Es muy posible que para el próximo año (2022) se concrete todo esto de salir embarazada y de agrandar la familia. Ahorrar para que venga la bebé”, reveló Karla para el programa de “Amor y Fuego”.

Problemas en el matrimonio

La pareja pasó por muchas dificultades, sobre todo por parte de Karla Tarazona, que no tiene una buena relación con Leonard León, el padre de sus hijos mayores, puesto que no le pasa la pensión de alimentos y tampoco los visita frecuentemente.

Otro problema que Karla hizo público fue que se quiso ir de vacaciones con sus hijos a Orlando, Estados Unidos, pero necesitaba el permiso notarial de sus padres para que los niños puedan salir de viaje. Leonard no quiso firmar dicho permiso y dejó sin vacaciones a sus pequeños.

Sin embargo, Rafael Fernández tomó estos problemas como suyo y apoyo a su esposa ante lo que estaba viviendo y sacó pecho por ella. Él defendió a los niños como propios y le pidió a Leonard que pase más tiempo con sus hijos, dinero no, porque él y su madre podían cubrirlo, pero el tiempo de un padre con su hijo es muy valioso para el crecimiento de un niño.

Karla Tarazona se quiebra porque Leonard León no firma autorización para el viaje de sus hijos | VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme

Se hacían regalos muy costosos

Al parecer los regalos no eran garantía de un amor constante, ya que ellos se desvivían por hacerse presentes muy costosos y los demostraban en televisión.

El último regalo que el empresario le hizo a Karla fue una cartera de Luis Vuitton por su cumpleaños. Rafael fue al set de Panamericana Televisión, donde trabaja la artista, para entregarle en vivo dicho regalo. Antes ya le había dado unos lujosos presentes por ejemplo una camioneta de segunda. Agregado a esto, han demostrado muchos lujos como viajes en helicóptero, viajes a Miami y otros países.

Karla Tarazona es sorprendida por sus hijos y esposo en vivo. (Foto: Instagram)

Fin de su relación

Lamentablemente, esta historia de amor habría llegado a su fin, luego de que Karla publicara la noche del viernes 26 de agosto, en sus redes sociales, un comunicado que anuncia la separación de ellos en los mejores términos.

“Este tipo de noticias siempre serán difíciles de dar, debido a que al ser personajes públicos también somos seres humanos. Es por eso que queremos comunicarles nuestra decisión de separarnos por mutuo acuerdo, muy meditado por el cariño y respeto que nos tenemos”, señala al inicio del comunicado.

Seguido, pidieron comprensión a los medios y aseguraron que no hablarán más del tema, por lo que mantendrán todo en discreción.

Comunicado de Karla Tarazona. (Instagram)

Finalmente, agradecieron a su público y sus seguidores por su comprensión, puesto que desde que anunciaron su compromiso, más de uno ha seguido su historia de amor. “Agradecemos a nuestro público y a los medios de comunicación su comprensión y respeto ante esta situación, ya que no hablaremos más de este tema. Todo nuestro cariño y agradecimiento. Karla Tarazona y Rafael Fernández ”, finaliza el comunicado.

SEGUIR LEYENDO