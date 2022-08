Con Pedro Aquino, América superó de visita 3-1 al Mazatlán por la Liga MX | (Foto: Twitter/ @ClubAmerica)

Con la presencia del volante peruano Pedro Aquino, en los últimos 13 minutos, América sumó se sexto triunfo consecutivo en la Liga MX luego de superar de visita por 3-1 al Mazatlán.

Los goles del América fueron anotados por intermedio de Valdes (39′), Martin (45′) y Cáceres (49′), mientras que Valdes, en contra, abrió el marcador, a los 11 minutos, para el equipo local, que terminó con 10 jugadores por expulsión de Vargas.

Pedro Aquino ingresó a los 77 minutos en reemplazo de Sánchez y fue parte fundamental en el equipo mexicano en los últimos minutos del encuentro.

Con esta nueva victoria, América trepó, por ahora, a la punta del torneo mexicano con 22 puntos, mientras que Mazatlán se quedó con 11 unidades en el puesto 13 de la Liga MX.

Juan Reynoso se reunió con Pedro Aquino en México

Hace una semanas, según pudo conocer Infobae, el actual entrenador de la selección peruana, Juan Reynoso viajó a México y se reunión con Pedro Aquino. En dicha charla, el técnico conversó sobre lo que necesita que aporte el volante de América a la bicolor. Ambos compartieron ideas para el bienestar del equipo de todos.

Ahora, la primera convocatoria del técnico peruano estaría prevista para el viernes 9 de septiembre y el primer entrenamiento sería el lunes 12 de dicho mes.

DT de América, pese a triunfo lanza advertencia a sus jugadores

En conferencia de prensa, Fernando Ortiz se mostró conforme por lo que han logrado en las últimas semanas. Respecto a cómo los ven ahora los rivales, reflexionó: “No sé si la palabra es miedo, pero sí respeto. Creo que generamos un respeto de los rivales que nos enfrentan de local o de visitante”.

No obstante, no se deja llevar y le envió un aviso a su propia plantilla: “De ahí en más, si los jugadores piensan que han logrado algo, hay que bajarlos a tierra de un cocotazo, como se dice” , manifestó el entrenador de las Águilas, que no pierde desde la sexta jornada del Apertura 2022.

Asimismo, el entrenador aclaró que el América no puede relajarse en la previa al próximo duelo, ante Tigres UANL: “Tendrán libres los días adecuados, merecidos, y saber que enfrentamos a un rival más que importante el sábado y van a demostrar que quieren seguir ganando”, manifestó.

Fernando Ortiz también es consciente de que en su momento fue blanco de muchos cuestionamientos, pero los entiende como parte del juego.

“Las críticas son parte de estar en una institución tan grande como es América. Cada fin de semana, cada entrenador que ha pasado por esta institución sabe la exigencia que tiene. Mientras mi cabeza esté bien para tomar decisiones, es lo más importante”, reflexionó.

