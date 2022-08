Horacio Órzan, jugador de Melgar, dijo que afrontan “los partidos con hambre de gloria”

Horacio Órzan, jugador de Melgar: “Afrontamos los partidos con hambre de gloria”

Melgar vs. San Martín se enfrentan por la jornada 9 del Clausura 2022 de Liga 1 Betsson. El Estadio Monumental de la UNSA será escenario de este compromiso, en donde ambos equipos quieren sumar una nueva victoria en el torneo local.

El elenco del Melgar, que en la última fecha venció de visita por 2-0 a Carlos Stein y de esa forma logró su cuarta victoria consecutiva, desea mantenerse en la persecución por la pelea del campeonato. La meta, ahora, es derrotar a la Universidad San Martín.

Por ello, Horacio Órzan, volante de Melgar, conversó con el podcast Deporcast sobre los próximos compromisos que tiene que afrontar su equipo tanto en la Liga 1 como en la semifinal de la Copa Sudamericana. Eso sí, dejó en claro, que van partido a partido.

“Se disfruta el momento, no nos volvemos locos, nos enfocamos en los partidos, vamos partido a partido porque no queremos desviar nuestra mente y así lo llevamos, lo más tranquilo posible. Es un grupo que tiene mucha humildad y tranquilidad y queremos ir partido a partido. Nosotros afrontamos los partidos con hambre de gloria”, comentó.

“Es importante estar bien físicamente y mentalmente, no pasa por un solo factor, se juntan muchas cosas que tienes que estar al 100 por ciento, porque son etapas decisivas y hay que cometer los menores errores posibles”, agregó.

Asimismo, fue consultado acerca de cómo viven ellos estar entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana. “No es fácil, no todos los años se da, desde hace cuanto un equipo de Perú no llega a esta instancia, pero lo tomamos con el respeto y humildad suficiente para seguir creciendo, porque si uno quiere seguir creciendo no se puede quedar con lo que logró, puesto que cuando terminó el torneo, ahí verá cada jugador a donde puede ir, sí se revalorizó, eso yo creo que debe pensar el jugador cuando se termina el torneo, sino te desvías en los pensamientos”, acotó.

Al ser consultado sobre su próximo rival, Independiente del Valle, en semifinales de Copa Sudamericana, Órzan dijo: “Nosotros vamos partido a partido, ahora estamos enfocados con San Martín y cuando pasé, analizaremos profundamente a Independiente del Vall e. No podemos analizar un rival que todavía no nos toca, cuando ahora enfrentamos a San Martín”, manifestó.

“Yo ya los enfrenté a ellos (se refiere a Independiente del Valle) cuando jugaba en Ecuador, hay un trabajo de años, una forma de juego, no por algo ya ganaron una Sudamericana y torneo local, pero no me pongo a ver internet ni nada, porque es desviarme del objetivo que tenemos. Primero es San Martín y de ahí tenemos cuatro días para analizar a Independiente”, señaló.

¿Órzan se quedará en Melgar?

Ricardo Bettocchi, administrador de Melgar, dio a conocer que “al día de hoy, el 90 % del equipo tiene contrato más allá del final de este año. Por eso, le consultaron a Horacio Órzan sobre su situación en el club.

“Yo, año a año, de todas maneras si tengo o no contrato, siempre que acaba el año, me siento con mi familia y evaluamos todo, si queremos seguir en el proyecto y el club también lo desea, porque a veces no estás en el proyecto del club, entonces, yo pienso que acá a fin de año nos vamos a sentar con Ricardo y los dirigentes del club, ahí los dos daremos nuestra postura, si ellos quieren que yo continúe, a fin de año tendremos las dos partes, la definición si las puertas del club están abiertas para mí y si yo tengo la posibilidad de seguir”, sentenció.

