Samahara Lobatón contestó a usuario que la llamó “ridícula” por fiesta de 40 mil soles

Samahara Lobatón ha estado envuelta en polémica desde que alardeó en ‘En Boca de Todos’ de haber festejado el cumpleaños de su hija con una exorbitante fiesta de 40 mil soles. Como era de esperarse, los internautas arremetieron contra la hija de Melissa Klug en redes sociales, asegurando que tuvo una actitud pretenciosa.

Esto quedó evidenciado durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, donde un usuario no dudó en llamarla “ridícula” por presumir cuánto dinero gastó en la celebración. “Si todo fue canje”, señaló el internauta, sin imaginar que Lobatón pronto respondería indignada.

“A ver, un ratito. Ridícula no, para nada. Si tú tuvieras las posibilidades también lo harías, pero algo que no les queda claro es que yo trabajé y ahorré con Youna para darle el año que se merecía Xianna, así como lo estamos haciendo para este cumpleaños. No hubo canje en ese cumpleaños. Trabajé mucho para que osen en decir que fue canje”, señaló Samahara Lobatón.

No contenta con ello, la joven influencer aseguró ser una persona bastante humilde y solidaria. “Dentro de lo poco o mucho que tengo, siempre pienso en las personas y apoyarlas. Lo que lees o las tonterías que pueden decir de mí no me definen como persona. Yo sé la clase de ser humano que soy y con eso estoy tranquila”, añadió.

¿Por qué fue criticada Samahara Lobatón?

Durante la emisión de ‘En Boca de Todos’, del pasado 15 de agosto, la hija de Melissa Klug se presentó en el set para responder a las acusaciones del tiktoker George Rubín, quien aseguró en su plataforma que Samahara no usaba zapatillas originales, sino réplicas.

“Yo uso emprendimientos peruanos y ellos tienen derecho a vender el producto que ellos deseen. Ellos me pagan para hacerle publicidad a sus productos, y eso fue lo que hice”, sostuvo la joven madre en su defensa. Sin embargo, Rubín no se quedó callado y dio más pruebas para desmentirla en vivo.

Samahara Lobatón perdió la paciencia y alardeó tener el dinero suficiente para engreír a su familia con lo mejor.

“Yo uso zapatillas originales, soy muy fan de comprar zapatillas de colección y de varias marcas. Le compro a Xianna (su hija) sabiendo que las va a dejar al toque. Es más, le hice una fiesta de 40 mil soles. ¿Por qué no podría comprarle zapatillas originales?”, expresó.

Así fue la lujosa fiesta

Samahara Lobatón realizó un gran evento en octubre de 2021 para celebrar el cumpleaños de su hija. Aunque en un inicio se dijo que costó cerca de 120 mil soles, la influencer luego aclaró que valió cerca de 40 mil soles y que nada fue canje. “El papá y yo hemos ahorrado desde que Xianna ha nacido para hacerle el año que nosotros soñamos”, indicó.

Ese día, la influencer compartió imágenes de la decoración, la torta, los bocaditos, el local y personal para el cuidado y entretenimiento de los niños. Toda la fiesta tuvo una temática de Disney, por lo que muñecos de los clásicos personajes alegraron a chicos y grandes.

La exchica reality junto a su hija vistieron diseños exclusivos que estuvieron a cargo del diseñador y director de vestuario, Alex Segura.

