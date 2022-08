Miki González contó que le extirparon un pedazo de colon: “La operación duró casi 14 horas”

Miki González se sometió a cirugía de colon. (Instagram)

El querido cantante de rock, Miki González, se encuentra atravesando por un difícil momento luego de haber sido diagnosticado con cáncer del colon. El artista al enterarse de su nueva enfermedad, decidió dejar la ciudad de Lima para mudarse a Cusco.

En una entrevista que dio a la revista ‘Somos’, el rockero contó cómo fue que se enteró que a sus 70 años debía de volver a enfrentar un cáncer, pues ya en el pasado superó uno, cuando le dio a la garganta.

“ El médico me hizo una colonoscopía. ‘Es cáncer’, me dijo . Lo único que sabemos es que vamos a morir, ¿cómo?, ¿cuándo? o ¿dónde? No lo sabemos. ¿Cuánta más vida me puede quedar? ¿10, 15, 20 años? ¿Qué calidad de vida voy a tener? O sea, en silla de ruedas, tapado con una frazada para mi paseo por la calle... No lo sé”, comentó.

Luego de darse a conocer dicha información, los fans de Miki González mostraron su preocupación por el estado de salud del músico, consultando si iba a seguir un nuevo tratamiento o simplemente ya no iba a batallar más.

Fue así que el rockero envió un mensaje a todos sus seguidores, indicando que el pasado 5 de agosto se había hecho una operación al colon, donde le extirparon parte de este órgano que se encontraba afectado por el cáncer.

“Quiero agradecerles el interés y la preocupación por el tema de mi salud. Me operé el 5 de agosto donde me extrajeron un pedazo de colon donde había un tumor de cáncer. La operación duró casi 14 horas pero todo salió bien y me dieron de alta el 13 de agosto”, mencionó.

Asimismo, Miki González señaló que en estos momentos se encuentra con descanso médico y que viene recuperándose de manera favorable. Además, indicó que por el momento no tendrá presentaciones debido a su estado de salud.

“ Me encuentro con descanso médico y lentamente recuperándome así que por ahora no podré dar entrevistas ni tener actuaciones . Pueden seguirme en Instagram en mis cuentas @mikigonzalezmusic y @mikongomusic donde iré posteando los avances de mis actividades de lanzamientos, presentaciones, etc”, añadió.

Finalmente, el rockero agradeció las muestras de cariño que recibió por parte de sus fans. “Ahora solo queda tener paciencia y confiar que pronto pueda reincorporarme a mi vida como era antes de la operación. Otra vez gracias por todo el amor y los buenos deseos que me brindan todos y todas a diario. Les deseo paz y mucha felicidad”, sentenció.

Miki González fue operado. (Instagram)

Su pareja lo apoya

Fátima Forondo expresó el profundo amor que siente por Miki González. La artista no dudó en señalar que iba a estar al lado de su pareja en este difícil momento que le toca afrontar.

“ Miki, aquí estoy para hacerte reír; protegerte y brindarte mi amor puro . Aquí la nota de Somos en fotitos para los que deseen guardarlas”, escribió en Facebook.

