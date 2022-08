Miki González lucha una vez más contra el cáncer: cantante decidió dejar Lima y vivir en Cusco

Miki González revela que tiene cáncer otra vez.

El cantante peruano Miki González reveló en una reciente entrevista para la revista Somos que el cáncer regresó a su cuerpo por segunda vez. El artista se encuentra en Cusco junto a su perro Benito, disfrutando de la quietud de la ciudad.

Miki González, reconocido por fusionar el rock con los ritmos afroperuanos y electrónicos, además de innovar su música de forma constante, cuenta que hoy en día tiene una vida más tranquila, lejos del ruido y amenaza de Lima.

“El médico me hizo una colonoscopía. “Es cáncer”, me dijo. (Antes ha superado un cáncer de garganta)”, contó el artista, quien hoy en día reside en Cusco, junto a su mascota llamada Benito.

Si bien es cierto regresa a Lima para sus citas médicas o culminar alguna gestión, Miki González tiene claro que Cusco es el lugar donde quiere regresar. Huayoccari, en el Valle Sagrado, es el hogar que cada mañana le da paz y quietud.

“Aquí prácticamente no hay ruido, eso es un regalo porque sufro mucho con él”, señaló. “Lo primero que sientes cuando llegas a Lima es la cantidad de ruido y la amenaza, todo el tiempo están amenazado por todo. En la calle te pueden arrancar el teléfono”, explicó.

“Lima no es el peor sitio del mundo pero le hace la pelea”, indicó el cantante de 70 años, que recientemente lanzó una colaboración con la banda de cumbia selvática Juaneco.

Miki González no ha parado, continúa con sus proyectos, pero a su ritmo, mientras se enfrenta al cáncer que lo aqueja.

“Me gustaría salir con la ametralladora. Solucionarlo a mi manera, porque es inaceptable que sea tan frío, tan técnico. Ese juramento que hacen los médicos, en algunos es inexistente” , indicó.

Miki González vive en Cusco alejado del bullicio de Lima.

No tienen miedo a morir

Consultado por si tiene miedo a morir, Miki González fue bastante tajante : “No. Lo único que sabemos es que vamos a morir, ¿cómo? ¿cuándo? o ¿dónde? No lo sabemos, ¿Cuánta más vida me puede quedar? ¿10, 15, 20 años? ¿Qué calidad de vida voy a tener? Osea, en silla de ruedas, tapado con una frazada para mi paseo, por la calle, no lo sé”.

El cantante hizo un repaso de su vida, donde recordó la música que escuchaba de niño y sobre sus propios hijos, a quien siente que no les debe nada. Incluso, señala que su relación es bastante buena.

“Yo estoy enfermo, en peligro de extinción, pero el lado positivo es que mis hijos y yo estamos pasando más tiempo juntos. Una maravilla porque me encantan mis hijos”, señaló el cantante, quien indicó que nunca le ha cerrado las puertas al amor.

Hoy en día se encuentra enamorado de la cantante, pintora y tatuadora Fátima Foronda, a quien le lleva más de 4 décadas.

Su legado y su deseo

El cantante señaló que antes de morir le gustaría dejar arreglado todo, para evitar complicaciones a sus herederos.

“Si tuviera que morirme, me falta ordenar algunas cosas. Sería un poco complicado para mis herederos. Tengo discos duros con archivos del 2000 al 2022 en programas que ya no está vigentes. Debo dejar ordenado. Y me gustaría producirle un tema afroperuano a Bad Bunny” , indicó Miki González.

Cabe recalcar que para él, el cantante de reggaeton tiene un talento especial. “Su último single es con bachata y es un temón. Parece que no tuviera nada, pero tienen un talento especial”, señaló.

