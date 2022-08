EsSalud: ¿Qué es lo que no cubre el seguro de salud? (Andina)

La salud es uno de los temas más relevantes para el ser humano, es por ello que, al pertenecer a un trabajo formal, el empleador tiene la responsabilidad de incluir a su empleador a un seguro de salud y hasta de hacer el pago mensual de este servicio.

En Perú, el seguro más conocido por todo trabajador formal es el Seguro Social de Salud, más conocido como EsSalud y según las leyes peruanas, el aporte mensual que se realiza para adquirir dicho beneficio es del 9% del salario total y quienes se encargan de hacer el pago de dicho beneficio son las empresas contratantes de personal, es decir, el empleador.

Se trata de uno de los seguros de salud más completos, debido a que abarca casi todas las aristas para mantener una buena salud y el tratamiento de la misma; no obstante, existen algunas cosas que este seguro no cubre y aunque son pocas, es necesario conocer cuáles son.

¿Qué cosas cubre el seguro de EsSalud?

La cobertura que brinda esta institución pública parte desde la prevención, diagnóstico, intervención y tratamiento de la enfermedad, por ello, se encontrarán consultas externas con áreas especializadas, laboratorio, hospitalización, cirugías, farmacia, ambulancia, prótesis y rehabilitación.

También están incluidas las atenciones a domicilio y todo se realiza a nivel nacional.

¿Qué es lo que no cubre el seguro de EsSalud?

La cobertura de este seguro es al 100% para la prevención, intervención y tratamiento de las enfermedades; sin embargo, lo que no contempla el seguro de esta entidad es aquellos tratamientos que no tienen que ver con la mejora de alguna enfermedad , entre ellos están los siguientes:

- Cirugías estéticas.

- Cirugías plásticas.

- Cura de reposo.

- Cura de sueño.

- Lentes de contacto.

- Ortodoncia.

Por ejemplo, en el servicio de odontología de EsSalud cubre lo siguiente: fluorización, destartraje por cuadrante, obturación y curación dental simple, obturación y curación dental compuesta, Extracción dental simple.

¿Cuándo tienes EPS ya no puedes atenderte en EsSalud?

Si una persona se afilia a una EPS, aún se puede atender en EsSalud, pero bajo otra modalidad. De darse el caso, la entidad de salud estatal solo prestará servicio de índole compleja y aquellos que no cubran la EPS. No obstante, las personas que ya pertenezcan a un seguro privado, no podrán atenciones y diagnósticos simples en la aseguradora nacional.

¿Cuánto cuesta el seguro de EsSalud?

Afiliarse no tiene ningún costo, pero para poder acceder a los servicios del seguro se debe de realizar un aporte mensual y así podrás atenderte dentro de la Red Nacional de EsSalud que incluye policlínicos, postas médicas y hospitales.

El aporte mensual es equivalente al 9% del sueldo del trabajador. Se tiene como base la Remuneración Mínima Vital (RMV).

Recuerda que es el empleador quien efectúa el pago completo de este seguro.

¿Cuánto tiempo después de dejar de trabajar tengo seguro?

Si dejaste de trabajar, tendrás el seguro de EsSalud hasta tres meses después. Luego de ello, se te dará de baja en el sistema y pasarás automáticamente al Sistema Integral de Salud (SIS) del Ministerio de Salud.

Toma en cuenta que ahora existe el programa ‘Cobertura Especial de Desempleo’ de EsSalud, el cual permitirá que las personas puedan tener una cobertura de hasta 12 meses posteriores al término de su contrato con el empleador, pero deben de cumplir con algunos requisitos, entre ellos llenar un formulario. Para conocer más, ingresa a este link: https://www.gob.pe/285-cobertura-especial-por-desempleo

