Andrés Hurtado anunció entrevista a Marcelo Tinelli: "Marcará la historia de la televisión".

Tuvieron que pasar varios meses para que Andrés Hurtado al fin tenga una entrevista con Marcelo Tinelli. En el pasado, el conductor de ‘Sábado con Andrés’ intentó conversar con el presentador argentino durante su estadía en Turquía; sin embargo, por problemas técnicos, no pudo hacerlo.

Ahora, a través de sus redes sociales, el popular ‘Chibolín’ dio a conocer que finalmente su encuentro sucedió y todo quedó registrado por las cámaras de su programa, el cual se emitirá este sábado 27 de agosto en Panamericana Televisión.

De esta manera, Andrés Hurtado le demostró a todas las personas que se burlaron de él por haber dicho que tenía una amistad con Marcelo Tinelli, que todo lo que dijo en su momento era real.

“Desde Buenos Aires - Argentina, el encuentro de nuestro conductor Andrés Hurtado con la máxima figura de la televisión de todo el continente: Conductor, empresario, periodista y productor, con nosotros, Marcelo Tinelli. Una exclusiva que marcará la historia de la televisión ”, escribió su equipo.

Asimismo, por su parte, el presentador argentino no dudó en responder la promoción que hizo Andrés Hurtado en sus redes sociales, dejando en claro que eran muy amigos y agradeciendo la visita que tuvo al país de Argentina.

“Qué linda visita, querido amigo Andrés. Fue un placer recibirte a vos y a tu equipo”, fue el comentario que le dejó Marcelo Tinelli al excomediante. Asimismo, los comentarios por parte de los usuarios de las redes sociales no se hicieron esperar, felicitando al conductor peruano por sus amistades internacionales.

Cabe mencionar que en la promoción que publicó el popular ‘Chibolín’ se puede observar como es que llega a los estudios del reality ‘Canta conmigo’, donde participan personajes internacionales como José Luis el ‘Puma’ Rodríguez. Además, cuando logra ver a Marcelo Tinelli, este no duda en darle un fuerte abrazo.

Andrés Hurtado se muestra arrepentido. (Panamericana)

Andrés Hurtado y su paso por la televisión

Andrés Hurtado es un personaje bastante conocido en la televisión peruana, pues empezó en la pantalla chica desde muy joven. Primero fue actor cómico y le sacó más de una sonrisa a todas las personas que le gustaba ver este tipo de programas. Sus caracterizaciones causaron sensación en su momento.

Sin embargo, con el pasar de los años, se le ofreció la oportunidad de estar al frente de programa, naciendo así ‘Sábado con Andrés’. Desde ese momento el comediante pidió que dejen de llamarlo por su apelativo ‘Chibolín’ y que se dirijan a él por su nombre real.

Esto se vio evidenciado cuando en una ocasión visitó el set de Magaly Medina y la ‘Urraca’ lo llamó por su apodo, causando una gran incomodidad en el presentador de televisión, aunque finalmente tuvo que aceptar lo que le decía la actual figura de ATV.

“ Perdón Andrés. No puedo pues. Uno tiene que cargar (su pasado). A mí me siguen diciendo ‘Urraca’ y no me molesto. Tú le debes mucho a tu personaje ‘Chibolín’, uno tiene que ser agradecido con su pasado, porque parte de lo que uno ha sido y es precisamente lo que es ahora”, señaló la presentadora de espectáculos.

