Andrés Hurtado y La India: Cómo nació el amor entre ellos y la historia de su matrimonio

Andrés Hurtado y Linda Bell Viera Caballero, conocida como la cantante La India, tendrían dos años y medio de casados, un matrimonio que se realizó de manera íntima con la presencia de solo amigos y familiares cercanos.

Esta unión generó muchas dudas porque la intérprete boricua no exhibe fotos con su esposo en sus redes sociales, pero cada vez que ella viene al Perú, lo visita. Por su lado, Hurtado cada vez que la cantante tiene un concierto en Lima la invita a su programa ‘Porque Hoy es Sábado con Andrés’ y en sus vacaciones la visita a Puerto Rico.

Pero, cómo nació el amor entre estos dos personajes, cuándo se casaron y dónde fue su luna de miel.

¿Cómo nació el amor?

Todo indica que el amor entre el actor de comedia y la salsera comenzó cuando el conductor realizó en su programa de ‘Panamericana Televisión’ un homenaje en el 2017 a la India y ella fue al set a visitarlos. Ahí, el extravagante presentador de televisión indicó que nació el amor entre ellos. Aunque se sabe, que ellos tienen muchos años de amistad.

“Amor bello, hoy (30 de mayo 2020) en el Perú te estamos recordando y voy a presentar todo el reportaje, donde por primera vez nos enamoramos”, señaló Hurtado en un video en su cuenta de Instagram.

¿Cuándo se casó?

Pese a que pocos creen en el matrimonio del artista nacional y la cantante salsera, Hurtado confesó en el desaparecido programa ‘Mujeres al Mando’ que su boda se realizó en una iglesia de la capital en setiembre del 2019.

Por otro lado, Andrés Hurtado mencionó no haber invitado a ninguna figura pública porque fue una ceremonia muy íntima, pero aclaró cómo fue su unión. “Nosotros hemos decidido casarnos. No hemos hecho separaciones de bienes, así que mis cosas como las de ella son mías y nos amamos”, inició.

También contó cómo reaccionaron sus hijas al enterarse de su matrimonio. “Josetty y Génnesis ya son adultas, ellas al principio no estuvieron de acuerdo, pero no me importa”, agregó.

A los tres meses de casados, Andrés viajó a Puerto Rico a celebrar la luna de miel de su unión con la famosa intérprete de ‘Vivir lo nuestro’.

Andrés publicó en noviembre del 2019, en su cuenta de Instagram, un video que llamó mucho la atención, ya que ambos se encontraban en una iglesia en Puerto Rico e invitaba a sus amigos que vayan a la isla a celebrar con ellos su matrimonio. Además sellan su amor con un beso.

“Hoy cumplo 3 meses de casado al lado de mi esposa ¡Qué bello es el amor! Espero que mis amigos me visiten en Puerto Rico, mañana haremos una reunión con mi esposa India a las 6:45 pm en el viejo San Juan, los espero ”, posteó Hurtado.

Entregó el anillo para sellar su compromiso

En noviembre del 2019, La India fue nuevamente al programa de Hurtado y el público reclamó que Andrés no le había dado un anillo de matrimonio, por ese motivo es que el padre de Josetty y Génesis fue al concierto de su amada esposa realizó en el estadio nacional en Lima. Andrés la recibió al terminar su show y en los camerinos le entregó un anillo superlujoso.

“Quiero pedirte formalmente, hoy sábado 23 de noviembre, has brillado en el concierto. Sé que todo el Perú espera la esmeralda y los diamantes y cuando uno promete, lo cumple”, dijo Andrés . Ambos se abrazaron y se dieron un beso.

Por su lado, La India ha contado que le tiene un gran cariño a Hurtado y lo nombra como su esposo en una entrevista que dio al programa Día D. “Yo lo quiero lo mucho, estoy enamorada de la vida, de la amistad que tiene Andrés, me trata con mucho amor y él está enamorado de mi voz”, fue lo que dijo la cantante y Hurtado lo compartió en sus redes sociales, orgulloso de su esposa.

Viajan juntos

Meses después, en marzo del 2020, Hurtado viajó a Puerto Rico a celebrar el cumpleaños de la cantante La India. Y escribió en sus redes sociales un emotivo saludo de cumpleaños, haciendo hincapié que es su esposa.

“Una mujer extraordinaria, un talento reconocido por el mundo entero y un corazón de oro que Dios conoce. La isla y el mundo entero están de fiesta y esta noche te rendimos homenaje. Feliz cumpleaños a mi amada esposa ”, dice el mensaje en su red social.

Wikipedia señala que están casados

Y para los que creen que no se están casados realmente, en la página de Wikipedia de la cantante Linda Bell Viera Caballero “La india” indica que su cónyuge es Andrés Hurtado. Además señala el mes del inicio de su relación en marzo del 2019.

La última vista que se han visto, fue en noviembre del 2021, cuando La India visitó a Andrés y celebrar juntos el aniversario numero siete de su programa. Ella visitó el set de ‘Panamericana Televisión’ en compañía de Josetty y Génesis Hurtado, a quien llama hijas. Una vez más derrocharon amor y él la fue a ver al concierto que ofreció en nuestro país.

