Evelyn Vela: su aún esposo se luce cariñoso al lado de joven tras anunciar su separación

Esposo de Evelyn Vela se luce al lado de una mujer tras anunciar su separación. | Magaly Tv: La firme

A más de uno sorprendió saber que Evelyn Vela se encuentra separada de su esposo Valery Burga desde el pasado 30 de junio, pues ella en más de una ocasión salió a defenderlo cuando fue captado bailando con una jovencita en una discoteca de Miami.

Sin embargo, al parecer, la popular ‘Reina del Sur’ no soportó más al barbero, quien en su cuenta de TikTok publicó un video bailando bastante pegado a una joven de nacionalidad española.

Dicha información fue difundida por el programa ‘Magaly Tv: La firme’, donde dieron detalles de esta relación, precisando que Valery Burga y la joven bailarina de nombre Celia Rodríguez se conocen desde hace más de un año.

Asimismo, mostraron todos los ‘me gusta’ que ella recibió por parte del aún esposo de Evelyn Vela, mientras que la exmejor amiga de Melissa Klug no recibía ni un solo comentario de su entonces pareja.

La publicación de dicho tiktok, el cual fue borrado a las pocas horas, habría sido el detonante de la separación entre ambos. Asimismo, el programa de la ‘Urraca’ dio a conocer que el barbero no viene a ver a su esposa desde enero del 2022.

A ello se le tiene que sumar que Valery Burga no vino al Perú ni para el aniversario de boda, por ya algo indicaba que la relación entre Evelyn Vela y su barbero no estaba del todo bien, esto pese a que ella mencionó lo contrario en más de una ocasión.

Evelyn Vela y las veces que defendió a su esposo.

¿Quién es Celia Rodríguez?

De acuerdo a la información que brindó ‘Magaly Tv: La firme’, Celia Rodríguez vive en Miami y se vería frecuentemente con el aún esposo de Evelyn Vela, pues tiene fotos en el auto del barbero, además de compartir los mismos lentes.

La joven sería bailarina de un club nocturno que se dedica al entretenimiento de los varones, por lo que en sus publicaciones de redes sociales siempre sale en diminutas prendas e invita a sus seguidores a que la vayan a ver.

Asimismo, el programa de la ‘Urraca’ también mencionó que ella es de nacionalidad española y que Valery Burga la sigue desde hace más de un año, intercambiando ‘likes’ en sus respectivas cuentas de Instagram.

¿Qué dijo Magaly Medina al respecto?

Para Magaly Medina, la relación entre Evelyn Vela y Valery Burga no tenía futuro, especialmente porque llevaban su romance a distancia, donde el babero no se encontraba dispuesto a dejar la vida que tenía en Miami, mientras que la ‘Reina del Sur’, por motivos que se desconocen, no puede ingresar a Estados Unidos.

Pese a la distancia, ellos decidieron contraer matrimonio y se juraron amor eterno en el Parque de la Amistad de Surco; sin embargo, un año más tarde su romance acabó y al parecer no se volverán a ver.

Magaly Medina critica a Evelyn Vela. (Foto: Instagram)

SEGUIR LEYENDO