Evelyn Vela y Valery Burga: las veces que la modelo defendió a su esposo aunque ya estaban separados

Evelyn Vela y las veces que defendió a su esposo.

Evelyn Vela acaba de confirmar que su matrimonio con Valery Burga se ha terminado, luego de poco más de un año de haberse dado el sí en un matrimonio civil en Perú. Desde entonces, la pareja en más de una oportunidad se ha vistos distanciada debido al estilo de vida y trabajo del esposo de la ‘Reina del Sur’.

Esta distancia, ha ocasionado que más de una vez se rumoreara que ambos habían decidido dejar su relación. Incluso, se le ha visto a Burga disfrutando en más de una fiesta como si tuviera vida de soltero, mientras que su pareja prefería mantener su vida privada en reserva, pero el amor se acabó.

Fue este miércoles 24 de agosto que la amiga de Melissa Klug usó sus redes sociales para enviar un comunicado a la opinión pública con el que confirmó el fin de su romance. Además, aclaró que no están juntos desde el 30 de junio de este año . Sin embargo, meses después, la ‘Reina del Sur’ seguía defendiendo su relación.

Defendió que a Valery de ampay de Magaly Medina

El 12 de julio de este año, el programa de Magaly Medina emitió un video en el que aparecía Valery Burga junto a un grupo de amigos. Sin embargo, el esposo de Evelyn Vela fue visto bailando muy cerca a una jovencita, por lo que se encendieron las alarmas.

Al día siguiente, Evelyn Vela apareció en redes sociales y aclaró que esta salida no tenía nada de malo, pues sabía lo que estaba sucediendo e incluso sabía quien era esa mujer,

“Quiero aclarar que, si bien no conozco personalmente a Jhoana, ella es hija de uno de los mejores amigos de mi esposo y mío también que hace años viven en Miami y obviamente mi esposo los considera su familia, incluso se han criado juntos con su padre”, señaló en un principio”, señaló.

Evelyn Vela se pronuncia en redes. (Foto: Instagram)

Finalmente, explicó que aunque vivían en países diferentes, confiaba mucho en su amado, por lo que lo dejó claro en su post. “Quiero dejar bien en claro que yo confío plenamente en mi esposo, sé la clase de persona con la que me he casado y a la fecha tengo el mejor concepto de él”, sentenció.

Ponía las manos al fuego por él

Luego de que se emitieran estas imágenes, Evelyn Vela fue consultada sobre el estado de su relación con su esposo. La modelo aseguró que su relación estaba ‘perfecta’, incluso aclaró que ‘si algo hubiera pasado, no me callaría un segundo’, sentenció en conversación con El Popular.

Además, aseguro que confiaba con los ojos cerrados en su pareja y que conocía de los valores y principios que tiene Valery que ‘a muchos hombres les falta’

Se molestó con reportero

Luego de que Evelyn Vela expresara que se sentía feliz y tranquila con su matrimonio a distancia, la modelo fue cuestionada por un reportero de Magaly Medina durante una función de circo.

En aquel momento, el hombre de prensa le consultó si ‘compartiría’ la función con su esposo mediante una videollamada, haciendo referencia a que se encuentra en otro país. De inmediato, la modelo se molestó y calificó de ‘sonso’ el cuestionamiento del reportero.

“Me parece tan sonsa la pregunta que me estás haciendo, me parece irónico, no tiene nada que ver (...) Así tenga la relación, ¿a ustedes qué les importa?, si yo soy feliz a mi manera”, contestó.

Magaly Medina critica a Evelyn Vela. (Foto: Instagram)

Confesó que tenía problemas en el matrimonio

A inicios de este mes, la amiga de Melissa Klug confesó que estaba atravesando algunos problemas en pareja. Incluso, confesó que esperaba que todo esté bien para que puedan seguir juntos, pese a ello tenía fe en que su matrimonio funcionara.

“Este es un tema complicado para mí, pero yo creo que muy pronto y con la ayuda de Dios, si él quiere que este matrimonio siga funcionando como hasta ahora, pues bien sino fuimos felices. Hemos tenido problemas como cualquier pareja, estamos a distancia y todo”, sentenció.

SEGUIR LEYENDO