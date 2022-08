Yonhy Lescano: “Nunca antes había visto que los corruptos se rasguen las vestiduras por los robos”

Fotografía sin fecha cedida hoy por la Agencia Andina del excongresista Yohny Lescano. EFE/Agencia Andina

Yonhy Lescano volvió a reaparecer en redes sociales. El excandidato presidencial de Acción Popular cuestionó que en la actualidad algunos personajes políticos se manifiestan en contra de los robos, pese a que “muchos de ellos son corruptos”. Esto porque, según él, dichas personas antes aceptaban los actos ilícitos que realizaban “los grandes pillos” y los protegían.

“Nunca hasta hasta hoy he visto como los intereses políticos y económicos, muchos de ellos corruptos, se rasgan las vestiduras por los robos, cuando antes no decían ni pío de los grandes pillos que protegían. La colonia y el virreinato han vuelto multiplicados por mil. Doble moral”, publicó el también excongresista por el partido de la lampa en su cuenta oficial de Twitter.

De otro lado, Lescano también se refirió a lo dicho por Antauro Humala, líder etnocacerista que fue liberado el sábado pasado, que “la derecha ha fracasado durante dos siglos y la izquierda también” cuando estuvieron en el poder. Para el exparlamentario, “nunca un pueblo se gobierna por sentido común”, sino con “planificación, seguridad, conocimiento”.

“Nunca un pueblo se gobierna por “sentido común”, eso es improvisar e imponer cosas por una sola persona. Se gobierna con planificación, con seguridad, con conocimiento del Perú. No hay que acomodarse a las circunstancias, hay que enfrentarlas y lograr eficiencia para el pueblo”, expresó.

Alejamiento de Acción Popular

Como se recuerda, Yonhy Lescano confirmó durante una breve entrevista con Juliana Oxenford, que decidió dejar momentáneamente el partido político Acción Popular, porque no concuerda con algunas determinaciones y proyectos que visibilizan actualmente.

A través de un escrito, el excongresista, solicitó que se le exonere de su participación activa en algunos eventos públicos como militante, por lo cual pidió “permiso” por un tiempo para mantenerse ausente.

“Solicito licencia para que se me excuse de participar de las actividades partidarias, por cuanto nuestra ideología y principios partidarios se están dejando de lado por algunos militantes que nos representan en cargos de elección popular”, explicó en el escrito.

Sin embargo, el exaspirante a la presidencia no precisa quiénes serían los militantes que estarían desnaturalizando la ideología del partido de la lampa.

Documento

“Pero además nuestro partido no cuenta con dirigencia elegida conforme a ley, que permita una conducción adecuada de nuestra organización política, respecto a lo cual no se ha tomado acciones correctivas, pese a nuestros reclamos públicos”, agregó Yonhy Lescano.

Pero eso no es todo, el político también denunció “acoso” en su contra por parte de militantes de Acción Popular. “No está demás hacerle presente la hostilidad interna que he venido sufriendo y que no es necesario detallarla, la cual se ha agravado desde que fui candidato a la presidencia de la República”, detalla en el documento que también compartió en sus redes sociales.

Acusó a Maricarmen Alva

Durante su entrevista en el programa Al Estilo Juliana, la periodista le consultó sobre las recientes actitudes de María del Carmen Alva, quien protagonizó un bochornoso incidente dentro de las instalaciones del Congreso de la República.

Sobre el tema, el excandidato presidencial acusó a María del Carmen Alva de desprestigiar a Acción Popular por agredir a Isabel Cortez en el hemiciclo.

“Lamentable espectáculo protagonizado por algunos congresistas de Acción Popular desprestigia al partido y perjudican al país con actitudes que no están a la altura de un representante del pueblo”, expresó ante las cámaras de ATV.

“Mi rechazo enérgico ante esos abusos y atropellos que no merece el pueblo del Perú”, comentó también en su cuenta oficial de Twitter.

