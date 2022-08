Yonhy Lescano opinó sobre idas y vueltas de abogado de Pedro Castillo: “Puede ser una estrategia”

Yonhy Lescano charló con Infobae sobre lo que sucede en la coyuntura polítcia

Yonhy Lescano, el ex candidato presidencial por el partido político Acción Popular, comentó sobre los últimos sucesos que incriminan al entorno cercano del presidente Pedro Castillo. Como se recuerda el último martes 9 de agosto se realizó una diligencia judicial en Palacio de Gobierno a cargo del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder para lograr la detención de Yenifer Paredes, cuñada del mandatario a quien considera como una hija.

En diálogo con Infobae, el acciopopulista habló sobre la situación del jefe de Estado y también comentó sobre la acusación que pesa sobre ‘Los Niños’ en el Congreso, que pertenecen a su partido y que formarían parte de la supuesta organización criminal que estaría operando en el Ejecutivo.

Benji Espinoza, abogado de Pedro Castillo renunció a su defensa en la tarde y por la noche señaló que cambiaba de opinión, ¿qué lectura se le puede dar a esta situación?

Puede ser una estrategia o también que el abogado haya desistido de la defensa porque ve compromiso del presidente en actos ilícitos. Con esta situación no podemos sacar conclusiones, sino hacer interpretaciones.

Benji Espinoza, abogado del presidente Pedro Castillo. (Agencia Andina)

¿Cree que Pedro Castillo, ante la avalancha de cuestionamientos e investigaciones, se decida por cerrar el Congreso?

No tienen cómo cerrar el Congreso. Ahora no hay vía legal. Además, las Fuerzas Armadas no están con el presidente.

¿Hasta qué punto puede llegar la crisis política en el Perú, teniendo en cuenta todos los hechos que estamos viendo en los últimos días?

Esta situación de crisis política se debe a las decisiones de los poderes del Estado, no solo del Ejecutivo. No creo que el país se vaya al abismo, está paralizado, pero siempre sale adelante con el trabajo de los peruanos.

¿Qué le pareció el mensaje a la Nación de Pedro Castillo tras lo sucedido con su cuñada?

El mensaje breve de ayer era innecesario. El presidente lamentablemente no tiene buen asesoramiento en sus discursos. Lo que sí, el presidente Pedro Castillo está en un problema muy serio. Por ahora solo hay aspirantes a colaboradores eficaces cuyos dichos son eso, dichos, no veo pruebas muy contundentes, solo indicios o sospechas. Y que estén involucrados los familiares, obviamente los afecta, pero no veo que sea suficiente para sacar conclusiones.

Debe investigarse más a fondo y debe hacerse rigurosamente. Por experiencia propia, desde que me difamaron cuando fui congresista y luego les demostré que todo era falso, siempre trato de ser objetivo y no sacar a priori conclusiones.

Se acusa a congresistas de su partido de pertenecer al grupo conocido como ‘Los Niños’, a partir de declaraciones de Karelim López, ¿qué apreciación tiene sobre este caso?

Que los investiguen a los congresistas hasta las últimas consecuencias. Un hombre público siempre debe ser investigado y ponerse a disposición de la justicia, así sea una difamación. A mí me difamaron cobardemente, pero los enfrenté y los derroté a los adversarios cobardes del Congreso en que estuve en todo aspecto en lo jurídico y político.

