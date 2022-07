Yonhy Lescano dio sus descargos tras ser sindicado como el ‘Padre de los Niños’: “Es pura difamación”

| Foto: Agencia Andina

El ex secretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, se entregó a la justicia el pasado fin de semana y desde entonces viene revelando información a la Fiscalía de la Nación respecto a los casos que se investigan y en los que estaría implicado el presidente Pedro Castillo. Estas revelaciones vienen siendo filtradas a la prensa y se han ido conociendo ya varios adelantos.

Entre la información que habría dado Pacheco, se dice que reveló que los ‘Niños’ (congresistas de Acción Popular que apoyan a Castillo) no son seis sino que son 12 . Asimismo, trascendió que el excandidato presidencial Yonhy Lescano encabezaría este grupo de parlamentarios, al tener afinidad con congresistas como Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Carlos Mori, Jorge Flores, Darwin Espinoza e Ilich López. Se le sindica como “el padre de los niños”.

Recordemos que el político puneño trabaja como asesor del congresista de Perú Democrático y ex Acción Popular, Carlos Zevallos .

Lescano fue entrevistado por el programa de Juliana Oxenford en ATV y dio sus descargos sobre estas acusaciones. “En lugar de fuentes son difamaciones”, comentó.

Recordó que algo similar ocurrió hace algunos meses, cuando se dijo que la aspirante a colaboradora eficaz, Karelim Lopez, había afirmado que él asesoraba a uno de los ‘Niños’. “Salió la noticia y pretendieron embarrarme. Pero cuando Karelim fue al Parlamento dijo que no había dicho nada de eso. Tengo siete cartas enviadas a diferentes medios de comunicación que me difaman desde marzo de este año indicando vinculaciones y dicen que yo los presenté. Yo nunca he trabajado en la bancada de Acción Popular . Se comen el honor de las personas gratuitamente con temeridad, alevosía y ventaja”, aseveró.

Elección de la Mesa Directiva se realizará este martes 26 de julio desde las 10 de la mañana. Foto: Andina

Recordó también que no tiene una buena relación con la bancada de su propio partido. “Me dicen que yo he estado coordinando con una bancada que nunca he trabajado. Los congresista de Acción Popular deslindaron conmigo, me dijeron que no querían mi asesoría ni mi apoyo. Pura difamación y puro atropello”, expresó.

Dijo que al igual que lo que sacaron hace unos meses, esta información es falsa. Es más, Lescano indicó que en aquella oportunidad llegaron a falsificar un documento. Si bien remitió una carta notarial a los medios que sacaron la información, nunca se rectificaron. “Esta es una gran campaña sucia que direccionan algunos sectores políticos que me ven como un peligro. No sé de qué me tienen miedo. Pensarán que voy a ser candidato a la presidencia de la República o que pongo en peligro sus intereses económicos o políticos. Es una bajeza permanente”, afirmó.

Lescano recordó que la primera vez que dijeron que él fue a asesorar a las ‘Niños’, le envió una comunicación a la Fiscalía, y la Fiscalía les dijo que no estaban comprendidos en la investigación. “Me dijeron que no podían aceptar el escrito para que ustedes vengan a leer lo dicho por Karelim López, que tiene el mismo abogado que es fujimorista. Los fujimoristas son adversarios míos desde el Parlamento. Lo que dicen es un dicho difamatorio, porque piensas que cuando se caiga el gobierno voy a volver a presentarme a la presidencia”.

LOS 12 NIÑOS

Sobre la información que revelaría que más congresistas serían parte de la comparsa de Pedro Castillo, Lescano dijo que Bruno Pacheco debe dar la información completa.

“Que dé los nombres de los 12, quiénes son, cómo así y cuáles son los actos de corrupción”, apuntó el excandidato presidencial.

