Yonhy Lescano dejó Acción Popular: “He pedido licencia, porque los principios se están dejando de lado”

Publicó documento en sus redes sociales.

El excandidato presidencial Yonhy Lescano, confirmó durante una breve entrevista con Juliana Oxenford, que decidió dejar momentáneamente el partido político Acción Popular, porque no concuerda con algunas determinaciones y proyectos que visibilizan actualmente.

A través de un escrito, el excongresista, solicitó que se le exonere de su participación activa en algunos eventos públicos como militante, por lo cual pidió “permiso” por un tiempo para mantenerse ausente.

“Solicito licencia para que se me excuse de participar de las actividades partidarias, por cuanto nuestra ideología y principios partidarios se están dejando de lado por algunos militantes que nos representan en cargos de elección popular”, explicó en el escrito.

Sin embargo, el exaspirante a la presidencia no precisa quiénes serían los militantes que estarían desnaturalizando la ideología del partido de la lampa.

“Pero además nuestro partido no cuenta con dirigencia elegida conforme a ley, que permita una conducción adecuada de nuestra organización política, respecto a lo cual no se ha tomado acciones correctivas, pese a nuestros reclamos públicos”, agregó Yonhy Lescano.

Pero eso no es todo, el político también denunció “acoso” en su contra por parte de militantes de Acción Popular. “No está demás hacerle presente la hostilidad interna que he venido sufriendo y que no es necesario detallarla, la cual se ha agravado desde que fui candidato a la presidencia de la República”, detalla en el documento que también compartió en sus redes sociales.

Documento

Acusó a Maricarmen Alva

Durante su entrevista en el programa Al Estilo Juliana, la periodista le consultó sobre las recientes actitudes de María del Carmen Alva, quien protagonizó un bochornoso incidente dentro de las instalaciones del Congreso de la República.

Sobre el tema, el excandidato presidencial acusó a María del Carmen Alva de desprestigiar a Acción Popular por agredir a Isabel Cortez en el hemiciclo.

“Lamentable espectáculo protagonizado por algunos congresistas de Acción Popular desprestigia al partido y perjudican al país con actitudes que no están a la altura de un representante del pueblo”, expresó ante las cámaras de ATV.

“Mi rechazo enérgico ante esos abusos y atropellos que no merece el pueblo del Perú”, comentó también en su cuenta oficial de Twitter.

Como se recuerda, hace algunos meses, Yonhy Lescano, criticó a la alta dirigencia hace unos meses y los acusó de querer todo el control del Parlamento.

“Rechazo las actitudes antidemocráticas de algunos de la cúpula de Acción Popular. Convocan elecciones complementarias municipales engañando a la militancia, llaman a marchas organizadas por mafiosos investigados”, sentenció en sus redes sociales.

“Conspiran para quedarse en el poder del Congreso. Una Vergüenza”, agregó refiriéndose a Mauricio Chang, secretario regional de Acción Popular, quien realizó elecciones internas complementarias, pero sin supervisión de la ONPE, basándose en una ley que aprobó el Congreso y que implica la modificación del cronograma del proceso interno.

Sobre Bruno Pacheco

Desde que hace algunas semanas, el ex secretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, se entregara a la justicia, se e vendría revelando información ante el Ministerio Público respecto a los casos que se investigan y en los que estaría implicado el presidente Pedro Castillo.

Entre la información que habría dado Pacheco, se dice que reveló que los ‘Niños’ (congresistas de Acción Popular que apoyan a Castillo) no son seis sino que son 12.

En este caso, trascendió que el excandidato presidencial Yonhy Lescano encabezaría este grupo de parlamentarios, al tener afinidad con congresistas como Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Carlos Mori, Jorge Flores, Darwin Espinoza e Ilich López. Se le sindica como “el padre de los niños”.

