Yonhy Lescano rechazó versión de Bruno Pacheco que lo señala como el ‘Padre de los Niños’

Lo niega todo. El exparlamentario Yonhy Lescano brindó una entrevista al noticiero de ATV para rechazar todas las acusaciones en las que supuestamente lo involucró el exfuncionario Bruno Pacheco, durante sus declaraciones ante la Fiscalía.

Como se recuerda, el exsecretario de Palacio de Gobierno, habría revelado que el excongresista de la bancada política Acción Popular, ejerció funciones como el “Padre de los Niños” y coordinó una serie de reuniones entre el jefe de Estado y algunos parlamentarios accionpopulistas para beneficiarlos con cargos públicos.

Asimismo, Yonhy Lescano señaló que, en ningún momento, sugirió o recomendó a Castillo Terrones, contratar en el Ministerio de la Producción, a Roger Incio, militante de Acción Popular.

“Es una difamación muy cobarde que no está ratificada y que va cambiando poco a poco. En algunos programas de otros canales dijeron lo mismo, que el señor Bruno Pacheco habría dicho que era el padre de Los Niños. Ayer han dicho que yo no soy el padre de estos porque en ningún dominical me mencionaron”, detalló durante su entrevista con ATV.

Por otro lado, el excandidato presidencial, indicó que todas las versiones e hipótesis construidas sobre el tema y que lo involucran como protagonista, es parte de una mentira desarrollada por algunos medios de comunicación que se basan en declaraciones informales o no confirmadas por sus propios autores.

Del mismo modo, comparó su caso, con una supuesta declaración de Karelim López, que habría dicho que el líder de Acción Popular asesoraba a uno de los legisladores que forman parte de este grupo.

“Cierta prensa está construyendo, a la que llaman prensa basura, versiones que no están absolutamente confirmadas. Con la señora Karelim López hicieron lo mismo, de que ella había dicho que yo asesoraba a uno de Los Niños, pero cuando se presentó a la Comisión de Fiscalización del Congreso no ratificó nada de esos dichos”, enfatizó.

REUNIONES CON PEDRO CASTILLO

Sobre sus encuentros con el mandatario, Yonhy Lescano confirmó que ha conversado en algunas oportunidades con el presidente de la República, pero que no se presentaron oportunidades para recomendaciones de sus militantes, mucho menos de Roger Incio.

“Con el presidente Pedro Castillo, varias veces he conversado cuando fui a saludarlo por un tema de Puno y por acompañar al congresista Zeballos (Madariaga)”, concluyó.

Como se recuerda, Bruno Pacheco sigue revelando detalles poco conocidos del gobierno de Pedro Castillo. El ex secretario del Despacho Presidencial, que se entregó a la justicia el viernes pasado tras estar más de tres meses prófugo, reveló que hay más congresistas que integrarían la banda de “Los Niños” que tendrían nexos con el jefe de Estado.

El exsecretario de la presidencia de Perú, Bruno Pacheco, uno de los hombres más buscados por un escándalo de presunta corrupción que salpica al mandatario Pedro Castillo, se entregó a la justicia tras permanecer prófugo más de 100 días, informó el martes la fiscalía.

Según el diario La República, Pacheco indicó que hay 12 parlamentarios que coordinan con el mandatario. Hasta el momento, por declaración de la lobista Karelim López, solo se conocía que los integrantes de la bancada de Acción Popular: Raúl Doroteo, Juan Carlos Mori, Ilich López, Jorge Luis Flores, Darwin Espinoza y Elvis Vergara eran los que tenían cercanía a Palacio de Gobierno.

Por esta situación, los legisladores acciopopulistas son investigados por la Fiscalía de la Nación por el presunto delito de colusión y contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal en agravio del Estado por el caso Puente Tarata-Provías Descentralizado. Incluso, el Poder Judicial dictó impedimento de salida del país por treinta y seis y nueve meses, correspondientemente.

