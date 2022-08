La agenda de Yenifer Paredes y los apuntes que podrían costarle la cárcel. (Fuente: Caretas)

Durante las diligencias llevadas a cabo en la vivienda de Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, en Chugur, Cajamarca, los representantes del Ministerio Público y de la Policía encontraron una agenda que pertenecería a la hermana de la primera dama.

En este cuaderno, que forma parte de las evidencias del Ministerio Público, se puede observar una serie de anotaciones sobre montos de dinero y supuestos expedientes técnicos.

En una de las páginas se observa lo siguiente:

Yenifer: 20.000

Lilia: 10.000

Hipoteca: 15.000

Cop: 45.000

Suma: 90.000

En otra página se encontró las siguientes anotaciones:

Lilia: 10.000

Hipoteca: 4000

Yenifer: 16.500

Las anotaciones habrían sido realizadas por Yenifer Paredes. (Fuente: Caretas)

Además, Yenifer Paredes habría escrito las siguientes frases: “Yo no estoy obligada a declarar ni a favor ni en contra”, “Hay que buscar un expediente. Como se está dando el trámite correspondiente”, “Voy a seguir cumpliendo en el lugar que corresponde”, “Usted ha hecho declaraciones dudosas respecto a mi paradero”, “Me encuentro presente para cumplir con la citación cursada a mi persona por esta comisión”, entre otras anotaciones similares.

También se decomisaron al menos unos 14 sellos de autoridades locales como el del alcalde de Anguía, José Nenil Medina Guerrero, agentes ediles, tenientes gobernadores y hasta un juez de paz. Uno de ellos tendría su nombre con el cargo de secretaria general de la Municipalidad de Anguía.

El fiscal adjunto provincial titular penal Jorge García Juárez, integrante del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, señaló que la cuñada del presidente Castillo podría pasar 23 años privada de su libertad por los presuntos delitos de colusión agravada, lavado de activos y organización criminal.

Audiencia de prisión preventiva

Este martes 23 de agosto se dio inicio a la audiencia para evaluar si se dicta 36 meses de prisión preventiva en contra de Yenifer Paredes, solicitado por el fiscal Jorge García Juárez. Durante el desarrollo de la primera jornada, la cuñada del presidente Pedro Castillo, le solicitó al juez que se le pueda permitir continuar el proceso en libertad para desarrollar sus actividades académicas.

“Siempre estoy a disposición de las autoridades, lo he hecho desde que se dio la detención preliminar y lo quiero seguir haciendo, pero también quiero seguir con mi vida. Acabo de recibir un título universitario, no lo pude recibir por estar cumpliendo con la pena que me han dado por estos días, pero quiero seguir avanzando en mis estudios. No registro denuncias anteriores”, manifestó la hermana menor de la primera dama.

Yenifer Paredes en su intervención durante la audiencia de prisión preventiva en su contra por el presunto delito de organización criminal y otros. (Captura)

El juez Johnny Gómez Balboa del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, reanudará la audiencia este miércoles 24 desde las 10: 00 a. m.

Según indagaciones por parte del Equipo Especial que tiene a cargo la fiscal de la Nación, la cuñada del mandatario es la cuarta persona del entorno presidencial investigada por estos delitos. Además, se presume que la esposa de Pedro Castillo, Lilia Paredes, sea la coordinadora de la red de corrupción.

Mientras tanto, Yenifer Paredes permanece en la sede de la Diviac, donde se encuentra detenida de manera preliminar desde el pasado 10 de agosto.

SEGUIR LEYENDO