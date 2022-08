Magaly Medina envía consejo a Brunella Horna por seguir hablando de Renzo Costa: “Debería retomar su terapia”

Magaly Medina y su consejo para Brunella Horna. | Magaly Tv: La firme

Luego de escuchar las repetitivas declaraciones de Brunella Horna sobre la tóxica relación que mantuvo con Renzo Costa, Magaly Medina decidió recomendarle a la joven conductora de ‘América Hoy’ que vaya a una terapia psicológica para que supere todo lo que vivió en dicho romance.

“ Creo que deberían de recomendarle los especialistas que retoma su terapia , o que la siga haciendo si la dejó, o que siga si todavía lleva terapia. Últimamente se le ha dado por recordar los episodios desastrosos que vivió con su último ex, suponemos que es del último ex del que habla, de Renzo Costa”, empezó diciendo.

Asimismo, Magaly Medina sostuvo que no entiendo a lo que quiere llegar Brunella Horna, pues su relación con el exitoso empresario terminó hace varios años, por lo que ya debió haberlo superado.

“De hecho si sigues diciendo que todavía te acuerdas, no solamente te acuerdas del nombre y de su cara, sino también de otros temas. Yo de verdad no entiendo, cuando uno termina una relación, normalmente le echa cemento, le pone la cruz y ahí queda. No lo vuelves a sacar a la luz y ponerlo de ejemplo”, añadió.

La popular ‘Urraca‘ también le pidió a los especialistas que van al programa de América Televisión le hagan la misma recomendación. “ Yo creo que sinceramente que si no llevas la terapia, debería de retomarla, porque ha vuelto a incidir en este tema (sobre su expareja) ”, dijo.

En otro momento, la conductora de ‘Magaly Tv: La firme’ cuestionó que haya resaltado que en algún momento su expareja la dejó por una mujer menos agraciada, recordando lo que pasó entre Shakira y Gerard Piqué.

“Ella lo dice con tanto apasionamiento, ella lo dice con tanto énfasis, que la dejaron por una mujer adefesia siendo ella una mujer exitosa, joven y todo lo demás. En cuestión de gusto y de colores, miremos nomas el caso de Shakira y de Piqué”, sostuvo.

Brunella Horna confesó que hasta ahora lleva terapias. | América TV

Pide que respete a Richard Acuña

Magaly Medina le recordó a Brunella Horna que ella en la actualidad se encuentra comprometida con Richard Acuña, por lo que debería de evitar hablar de Renzo Costa, puesto esto le podría ser bastante incómodo para el excongresista.

“Yo me pregunto, ¿por qué Brunella que tiene anillo de compromiso y hasta fecha de matrimonio se la pasa recordando episodios de su vida que debería de dejarlos en el pasado?”, precisó.

“ Me parece una falta de respeto para el novio que ella siga hablando de tema que no tienen nada que ver con un antiguo enamorado , además que fue público y súper mediático su relación con Renzo Costa”, sentenció.

