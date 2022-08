Diego Rebagliati señaló la importancia de la Supercopa y su realización en el presente año 2022

El periodista deportivo expresó cuáles serían los motivos para realizar la Supercopa (Video: Movistar Deportes)

Diego Rebagliati fue tajante al expresar su opinión sobre la Supercopa, evento del que todavía no se detalla fecha, hora ni la confirmación de su realización en el presente año. De llevarse a cabo, sería la segunda edición del evento nacional, por lo que su continuidad aporta a la seriedad del fútbol local, indicó el periodista deportivo en el programa Después de Todo de Movistar Deportes.

“La Supercopa, si la quieren hacer un torneo serio, se tiene jugar. Si cae un miércoles (como caso hipotético) y después de ese miércoles Cristal o Alianza se sienten perjudicados porque tienen que ir a provincias, que lloren lo que quieran. No tengo idea cuándo lo van a programar, encuentren el escenario y que se juegue. Si no está disponible el estadio Nacional, que se juegue en algún estadio que esté acorde. Así sea en provincia”, señaló el comunicador, sin ceder a excusas relacionadas a la falta de escenario deportivo .

“Si el torneo se va a jugar un año sí y al otro cuando los equipos quieran, cuando los dos se pongan de acuerdo, entonces sáquenlo de la lista de torneos serios y digan que es un torneo opcional que algunos años se jugará y otros no”, agregó Rebagliati.

Asimismo, explicó que las condiciones actuales favorecen la realización del torneo, pues ya no existen restricciones relacionadas a la emergencia sanitaria del coronavirus, como en el año 2021 y que la intención de los equipos participantes permanece intacta: Alianza Lima, por ser el campeón del torneo descentralizado 2021 y Sporting Cristal por su título en Copa Bicentenario.

La Supercopa peruana solo tiene una edición (2020) con los ganadores del 2019 a nivel local.

El comunicador, además aclaró que se deberían pactar los rangos temporales con los que la Supercopa se llevaría a cabo, recalcando que este año la Federación Peruana de Fútbol (FPF) analizó no organizar torneo Bicentenario, dejándola igualmente con dos ediciones en su historial. Por tal, tampoco habrá equipo campeón de tal evento ni tampoco ocupará un cupo en el torneo internacional que otorgaba el certamen local.

Al respecto, Carlos Bustos, entrenador de Alianza Lima, señaló su deseo, compartido con el del plantel blanquiazul, de jugar la Supercopa peruana. “No tenemos fecha, no sabemos si se va a jugar la final con Cristal. Para mí es un título y hay que buscarle una fecha. No sé que esté pensando el rival, en lo particular nosotros también quisiéramos jugarla”, declaró en conferencia de prensa después de la victoria del cuadro íntimo frente a Sport Huancayo por la octava jornada del torneo Clausura. Por el lado de Sporting Cristal, aún no ha habido pronunciamiento oficial por parte de sus figuras en el club; sin embargo, no se descartaría que la institución Celeste cuente con la misma disponibilidad de participar, debido a que es un torneo pendiente y es otro título para defender a su favor.

Primera y única edición de Supercopa peruana (2020)

La Supercopa de Perú se organizó por primera vez en el 2020. La fecha del certamen coincidió con los meses previos a que se declarará la pandemia mundial del coronavirus. El 23 de enero de aquel año, Deportivo Binacional, campeón de la Liga 1 2019 y Atlético Grau, campeón de la Copa Bicentenario 2019.

El ganador del título fue Grau con un marcador 0-3. La goleada fue impuesta por Juan Neira, Cristian Lasso y Jefferson Collazos. El escenario del evento fue el estadio Miguel Grau del Callao como cancha neutral del partido único que se programó para esta contienda. Con la segunda edición entre los ganadores de los títulos del 2021, se esperaba replicar la misma estructura en cuanto fecha (inicios de año 2022) y consideraciones extras como solo un partido en un campo de juego imparcial. Durante los próximos días, se estima que la organización a la interna de la FPF brinde más detalles sobre el evento.

Grau es el único equipo que ha ganado la Supercopa peruana en 2020.

