Elecciones 2022: Daniel Urresti fue insultado al intentar acercarse a saludar a Rafael López Aliaga

Los candidatos a la alcaldía de Lima cruzaron sus caminos durante su visita a el Rímac.

La campaña electoral ha empezado y los aspirantes al sillón municipal ya recorren las calles de la ciudad en busca de votos, aunque esta vez se encontraron con su contrincante. Este ha sido el caso de Rafael López Aliaga de Renovación Popular y Daniel Urresti de Podemos Perú quienes cruzaron sus caminos durante un evento en el Rímac. Sin embargo, antes del apretón de manos hubo algunos problemas que superar.

La noticia fue compartida por el exministro del Interior a través de sus redes sociales. Este publicó un video en que se logra verlo caminando por las calles poco antes de acercarse al candidato de Renovación Popular. Pero antes de conseguir estrechar su mano con su contrincante, dijo que tuvo que lidiar con los simpatizantes del excandidato presidencial y exregidor de la Municipalidad de Lima.

“Durante mi recorrido por las calles del Rímac me encontré con el candidato López Aliaga. Como corresponde, me acerqué a saludarlo, aunque para ello tuve que esquivar a sus guardaespaldas y partidarios que me lanzaban insulto”, escribió Urresti en su cuenta de Twitter. En el mencionado video no se logra oír la conversación entre ambos candidatos por la bulla que existía en el lugar.

Daniel Urresti y Rafael López Aliaga estrecharon manos en evento en el Rímac.

“Finalmente logré mi objetivo: felicitarlo por el segundo lugar en todas las encuestas, inmediatamente después de este servidor. Igualmente, lo exhorté a una competencia electoral limpia y de propuestas concretas para Lima. Aceptó”, asegura Urresti que fueron las palabras que le dijo a Rafael López Aliaga, quien en el último estudio de opinión de CPI se encontraba 1.3% detrás de Daniel Urresti.

Primeros lugares

Durante los últimos meses tanto Daniel Urresti como Rafael López Aliaga se han disputado los primeros puestos en las encuestas. Sin embargo, este último parece haberse estancado en el segundo lugar, aunque no por muchos puntos porcentuales. Una reciente publicación de Ipsos reveló que el representante de Podemos Perú obtiene 26% de respaldo mientras que el de Renovación Popular 22%.

Muy por detrás figura el excandidato presidencial George Forsyth con 11%, seguido de Elizabeth León del Frente de la Esperanza con solo 2%. La misma cifra es compartida con Gonzalo Alegría de Juntos por el Perú, Yuri Castro de Perú Libre y Omar Chehade de Alianza para el Progreso. 12% de ciudadanos votaría blanco o viciado mientras que un significativo 21% indica que hasta el momento no precisa por quién votará.

Daniel Urresti y López Aliaga continúa arriba en las encuestas. (Agencia Andina)

Problemas de López Aliaga

El candidato de Renovación Popular continúa arrastrando un cuestionamiento que apareció en la campaña presidencial del 2021. Esta está vinculada con deudas que tenían sus empresas ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). Este tema, nuevamente, entra a tallar en la actual campaña para la alcaldía de Lima Metropolitana que se resolverá el próximo 2 de octubre.

Según el diario La República, el aspirante y líder de Renovación Popular tendría una deuda de 35 millones 533.649 soles con el fisco. Es más: según la declaración presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones, una de las quince compañías es Peruval Corp. S.A., que adeuda 17 millones 841.607 soles a la Sunat.

Seguidamente, en la lista se encuentran: Perú Holding de Turismo (8.252.920), Perú Hotel Monasterio (4.719.879), Perú Hotel Machu Picchu (2.982.499), Peruval Sociedad Agentes de Bolsa (940.764), Peruval Inmobiliaria (614.888), Marsano Palace (99.102) y Perú Hotel (79.990).

De otro lado, la citada publicación señala que las empresas con deudas coactivas en las que tuvo intereses –o mantiene hasta la actualidad López Aliaga– han cambiado de dirección y no se les puede notificar las deudas coactivas. Además, el líder de Renovación Popular habría puesto acciones legales para entorpecer o diferir los cobros coactivos a sus empresas.

