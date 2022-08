Antauro Humala no le debe nada a Pedro Castillo ni a Perú Libre, afirma su abogada

Antauro Humala en medio de Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, y Pedro Castillo, presidente de la república.

Horas antes de que Antauro Humala quedara en libertad, su abogada, Carmen Huidobro, dejó en claro que su patrocinado no tiene ni un acuerdo político con el gobierno de Pedro Castillo, ni mucho menos le debe algo al partido Perú Libre.

Desde las afueras del penal Ancón II, la letrada precisó que el etnocacerista será excarcelado por el solo hecho de haber cumplido con la ley, ya que, al haberse acogido a la Ley N° 28760, se le aplicó la redención de su pena por trabajo y/o educación. Esto provocó que, en lugar de completar su condena de 19 años, solo haya necesitado 17 años, 7 meses y 14 días para recuperar su libertad.

“La gente cree que sale porque hay compromiso con Perú Libre, no hay compromiso (…) Yo descarto que haya un arreglo político. No lo hay, no existe. Lo que hay es el cumplimiento de la ley”, sostuvo en declaraciones a la prensa.

Carmen Huidobro, abogada de Antauro Humala.

Incluso, manifestó que nunca se le pidió un indulto al Gobierno, como así dio a entender meses atrás el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, cuando declaró que esta figura legal había sido rechazada.

“Al gobierno de Pedro Castillo no se le debe absolutamente nada. El ministro de Justicia, el señor (Félix) Chero, hace dos meses informó hace dos meses que se había declarado nulo un indulto que nunca se pidió”, remarcó Huidobro rodeada de los simpatizantes del líder etnocacerista.

“Que se vayan todos”

Ya en libertad, Antauro Humala se refirió a la actual crisis que atraviesa el Perú. En esa línea, sostuvo que el problema no es netamente político, sino que va más allá. En su explicación, expresó que existe una “crisis republicana”, por lo que se debe refundar la República como tal y, para conseguirlo, es cierto que “se vayan todos”.

“La derecha ha fracasado durante dos siglos y la izquierda también fracasa con sus mismos vicios, solo nos queda en esta situación de emergencia nacional que entre a gobernar el sentido común patriótico. En ese aspecto, considero que ha sido nuestra bandera desde Locumba y Andahuaylas, que esta crisis no es gubernamental, sino una republicana, simplemente nos hace visualizar que es la agonía de la República criolla. [Urge] una segunda República, fecundar la República. En ese aspecto, eso de ‘que se vayan todos’ es más cierto que nunca”, expresó al recibir las palmas de sus seguidores.

Al finalizar su breve discurso, el hermano del expresidente Ollanta Humala informó a sus seguidores que, por el momento, descansará y pasará tiempo con su familia tras el largo tiempo que permaneció en prisión.

Castillo y la vez que prometió indultar a Antauro

Pedro Castillo, antes de ser elegido como presidente de la República, aseguró a la población electoral que liberaría a Humala Tasso en un eventual gobierno suyo. El entonces postulante de Perú Libre anunció que haría uso de las facultades presidenciales para atender la solicitud que ha recibido de varios ciudadanos “a nivel nacional”.

“Debo mencionar a nuestros compatriotas que a nivel nacional han venido pidiéndonos diversas solicitudes que cuál es nuestra actitud frente a la realidad y la situación en la que se encuentra nuestro compatriota Antauro Humala. Nosotros, una vez siendo elegidos presidente de la República, inmediatamente asumiremos, haciendo presente al país, el indulto a nuestro compatriota Antauro Humala, tal como las facultades presidenciales así lo exigen. Palabra de maestro”, se escucha decir al ahora mandatario que afronta varias investigaciones en su contra por presuntamente ser líder de una organización criminal enquistada en el Poder Ejecutivo.

