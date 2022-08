Sebastián Yatra visitó restaurante en Lima y sus fans le cantaron ‘Mi bebito fiu fiu’. | Instagram

Sebastián Yatra llegó al Perú para ofrecer un concierto como parte de su gira ‘Dharma’. El cantante colombiano cuenta con una gran legión de seguidores en el territorio peruano, pues su show logró el ‘sold out’ y el Arena Perú lucirá totalmente lleno.

Asimismo, durante el tiempo que ha estado en Lima, el artista ha salido a diferentes puntos de la ciudad, donde ha coincidido con varios fans, quienes no han dudado en expresarle todo el cariño que sienten por él.

Sebastián Yatra se ha mostrado sumamente agradecido por todas las muestras de apoyo que ha recibido desde que llegó al Perú, publicando en sus historias de Instagram los emotivos encuentros que tuvo con algunos de sus seguidores.

En uno de los videos que subió el cantante colombiano se puede observar claramente como un grupo de fans se acercan a él cuando estaba en un restaurante, esto con la intención de cantarle el popular tema ‘Mi bebito fiu fiu’, el cual es usado entre los peruanos para expresar su muestra de cariño.

El interprete de ‘Tacones rojos’ se mostró bastante sorprendido, pero se unió a sus fans para también entonar este popular tema. Recordemos que esta canción creada por Tito Silva se hizo conocida internacionalmente hace unos meses, llegando a cantarla el mismísimo Bad Bunny.

Sebastián Yatra en Lima. (Instagram)

Posible colaboración con Lasso

El tema “Ojos Marrones” ha causado gran sensación en tiktok, donde cuenta con millones de reproducciones, por lo que su autor Lasso decidió lanzar un reto en el que sus fans podían añadir su propia letra a este tema.

Lo que nunca imaginó el cantante venezolano es que Sebastián Yatra cantaría su propia versión de este pegajoso tema, causando que los rumores de una posible colaboración entre ambos se dispare.

“El sol brilla en la carretera, y en el retrovisor… imágenes de ti. Dicen que se supera un amor con otro amor, pero no puedo ver el color al mar, me la paso mirando el cielo, pero pasa igual. Ella tiene dos diamantes para mirar, pero sus ojos azules no son tus ojos marones”, es la estrofa de Yatra.

Nominado a los Premios Billboard

El álbum ‘Dharma’ se posicionó con diversas certificaciones multi platino, 5.1 billones de reproducciones combinadas y el puesto #1 en la lista de debut global y de Estados Unidos en Spotify. ‘Dharma’ también alcanzó el puesto #1 en la lista de Billboard Latin Streaming y en la lista de ventas digitales de canciones latinas. El disco logró el puesto #23 globalmente en Spotify y es top 10 en 7 países, incluyendo #2 en España y #4 en Argentina, Ecuador y Perú. Asimismo, “Tacones rojos” destacó en el puesto #1 de los charts de radio, Spotify y YouTube en nuestro país. Asimismo, fue nominado en cuatro categorías en los Premios Billboard.

La presentación de Sebastián Yatra de la canción “Dos Oruguitas” de la película animada de The Walt Disney, ‘Encanto’ desencadenó dos hitos en la carrera del artista - una nominación al Oscar por “Mejor Canción Original” honrando el trabajo original del aclamado compositor Lin-Manuel Miranda, y debutar como la única canción en español dentro de la lista top 50 de Spotify en los Estados Unidos.

