Sebastián Yatra elogió a Tiago PZK, uno de los exponentes musicales con más proyección en Argentina

Twitter: @SebastianYatra

Sebastián Yatra sigue deslumbrando en la tarima y en las redes sociales. En los últimos días, ha demostrado que la música y la humildad son la base de su éxito y esta vez decidió regalarle unas palabras y darle una mano a un artista con el que se encontró mientras estaba de gira por Argentina.

También le puede interesar: Sebastián Yatra llegó a la Argentina para dar una serie de shows en diferentes provincias

El positivismo y carisma son unas de las cualidades más importantes para Yatra en estos momentos al tener que presentarse frente a miles de personas a diario. El último registro de admiración hacia un colega que el cantante ha mostrado en la red fue hacia Pablo Alborán: “por muchos años me imaginé cómo sonaría tu voz en una canción juntos… aunque sabía que iba a ser mágico, es mucho más impactante cuando lo sientes de verdad al hacerse realidad”, comentó el artista colombiano luego de después del lanzamiento de su primera colaboración bajo el nombre de ‘Contigo’.

Foto: Facebook Pablo Alborán

En días más recientes el intérprete antioqueño hizo viral a quien sería ahora el nuevo protagonista de su perfil. Se trata de Tiago Uriel Pacheco, más conocido como Tiago PZK. Un joven rapero y cantante argentino que tiene toda la disposición de crecer internacionalmente así como lo está logrando Yatra.

PZK invitó al cantante del ‘Dos Oruguitas’, que forma parte del soundtrack de la película de Disney, ‘Encanto’, a un concierto en Paraguay, el cual no tardó en agradecer y, por lo tanto, no tardó en resaltar el talento del freestyler argentino a través de Instagram en donde cuenta con más de 29,7 millones de seguidores.

También le puede interesar: La reacción de fanática de Sebastián Yatra luego de que el cantante le diera un beso en medio de un show

La cordialidad fue plasmada a través de tres fotos inéditas, en las que describió el talento del artista de 21 años y aprovechó para recordarle a sus seguidores que llega a Paraguay con su Dharma Tour. Gira que empezó desde febrero pasado en México y con la que está recorriendo gran parte de Latinoamérica, luego de pasar por España, para seguir por territorio estadounidense y canadiense.

Yatra ayuda y motiva a su colega argentino, Tiago PZK. Instagram: @sebastianyatra

Yatra ayuda y motiva a su colega argentino, Tiago PZK. Instagram: @sebastianyatra

Yatra publica sencillo de su colega argentino, Tiago PZK. Instagram: @sebastianyatra

“Coincidí con @tiagopzk en Paraguay y me invitó a ver su show ayer… parce, me impresiona tu capacidad de transmitir y me emocionan tus ganas de alegrar desde el corazón 💚🔥 al final es lo que se queda! Vayan a escuchar la canción de la tercera foto, me lo agradecerán 📝🌊 Paraguay, te veo esta noche en #DharmaTour 😍🇵🇾🙏🏻”, dijo Sebastián en la descripción a última publicación. El sencillo al que se refiere Yatra es Ríos de Sal, que forma parte de Portales, el nuevo disco de Pacheco.

Los seguidores se sorprendieron por la rapidez en la se estableció una amistad tan fuerte entre los artistas. De hecho, las palabras del colombiano conmovieron tanto a Tiago, que no pensó ni un segundo para responderle el mensaje con una frase llena de energía y motivación por el momento que los dos estaban viviendo: “Crack hermanito, alto almuerzo que chimbaaa”, dice el cantautor argentino. Fueron bastantes palabras para un sentimiento que se puede intuir sin ninguna palabra, pues la sonrisa de oreja a oreja que tienen los dos, lo dice todo.

SEGUIR LEYENDO: