María del Carmen Alva es elegida presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso

María del Carmen Alva, otra vez, en el ojo de la tormenta.

La pugna dentro de la bancada de Acción Popular por la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores finalizó con la elección de María del Carmen Alva como titular de dicho grupo de trabajo para el periodo legislativo 2022-2023.

La expresidenta del Parlamento, quien se encuentra en Panamá, recibió 12 votos a favor, y seis en contra, para reemplazar al fujimorista Carlos Bustamante al mando de tal comisión, pese a que el partido de la lampa había acordado que el cargo recaería sobre el legislador Raúl Doroteo.

De esta manera, Alva Prieto presidirá este grupo junto a Juan Carlos Lizarzaburu, de Fuerza Popular, como vicepresidente, y Jorge Zeballos Aponte, de Renovación Popular, como secretario.

Comisión de Relaciones Exteriores.

A través de Zoom, la parlamentaria de Acción Popular dio un discurso para agradecer su elección y detallar los lineamientos que mantendrá en su gestión, como promover lazos de amistad con otros países dentro del respeto a la democracia, además de continuar con su función de fiscalización a la política exterior del Gobierno.

“Siempre dentro de la convicción de la defensa de la institucionalidad y del sistema político democrático, sin renunciar al necesario diálogo con el Poder Ejecutivo”, acotó.

Cabe resaltar que la sesión para elegir quienes comandarán la Comisión de Relaciones Exteriores se desarrolló de manera accidentada por las pujas que existían entre sus miembros. El punto álgido recayó sobre Alianza para el Progreso (APP), bancada que propuso a María del como candidata utilizando su cupo, pese a que la bancada de Acción Popular ya había pedido no tener en cuenta a la expresidenta del Congreso.

El mismo vocero de la lampa, Elvis Vergara, apareció en dicha sesión para aclarar que Alva Prieto no está postulando en representación de su bancada, sino de APP. Minutos después, se planteó que la elección del nuevo titular de la comisión se suspenda hasta que la Junta de Portavoces defina la situación, sin embargo, el pedido fue rechazado.

“No me interesan sus acuerdos”

Previo a esta elección, en una reunión reservada, María del Carmen Alva tuvo un fuerte intercambio de palabras con miembros de la bancada de Acción Popular. Según trascendió, a través de un acta a la que Infobae tuvo acceso, la extitular del Legislativo fue clara al precisar que la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores le pertenece a ella.

“Relaciones Exteriores me toca a mí. Son tradiciones y costumbres parlamentarias y eso es ley, y yo voy a presidir esa comisión”, dijo en un encuentro registrado el martes 16 de agosto. “ Hagan lo que ustedes hagan, son tres bancadas que me ofrecieron su cupo para integrar la comisión (de Relaciones Exteriores), y acepté una, la de APP. Así que entiendan que yo presidiré esa comisión. No me interesa sus acuerdos. Me corresponde a mí” , manifestó.

“Yo le digo perra a mis amigas”

En esa misma reunión, la parlamentaria Hilda Portero exigió que se aplique el reglamento contra Alva Prieto ante sus constantes exabruptos contra sus correligionarios, incluso reveló que le llegó un audio en donde esta última la llama “perra”. Ante esta acusación, la también abogada le respondió de esta manera: “ Yo no utilizo la palabra perra como un insulto, yo digo perra a mis amigas normalmente no ha modo de insulto, sino como una expresión ante actos un poco sorprendentes, así como tu Marleny usas expresiones en tus regionales, yo utilizo la palabra perra en confianza con mis amigas y no es insulto, que quede claro”.

Acta de Acción Popular.