Jaime Bayly recuerda a Diego Bertie con nostálgica foto: “Qué difícil es amar”

Jaime Bayly publica foto con Diego Bertie.

A dos semanas de su sensible fallecimiento, Diego Bertie sigue siendo recordado por sus amigos y seguidores. Su legado musical y actoral continúa presente y más de uno ha lamentado su inesperada partida. Sin embargo, Jaime Bayly ha sorprendido con una reciente publicación en las redes sociales.

El escritor peruano habría preferido mantener el silencio antes de referirse a la persona con la que había tenido un amor en el pasado, pero este viernes 19 de agosto se animó a recordarlo con una fotografía de antaño.

A través de su cuenta de Facebook, el famoso ‘Francotirador’, compartió una instantánea del recuerdo. Según se nota, la imagen pertenecería a una vieja entrevista que le hizo el periodista al artista nacional. Aunque se desconoce la fecha, ambos lucen jóvenes y con un estilo bastante antiguo.

Sin embargo, lo que sorprendió fue el texto con el que el presentador acompañó esta fotografía. Una breve y concisa descripción, le dedicó un emotivo mensaje. “Qué difícil es amar” , comentó en la publicación de su red social.

Jaime Bayly comparte imagen junto a Diego Bertie. (Facebook)

La imagen ha alcanzado más de 2 mil me reacciones en la red sociales y cientos de comentarios sobre este recuerdo. Muchos de ellos se muestran en desacuerdo por la publicación, mientras que otros solo recuerdan con nostalgia al cantante y actor.

Usuarios critican a Jaime Bayly

Luego de que el entrevistador compartiera esta instantánea en su página de Facebook llamada “La página de Bayly”, cientos de usuarios emitieron su opinión respecto a esta decisión. Casi de inmediato, la mayoría de cibernautas se mostraron en contra de esta decisión. Incluso, muchos de ellos le pidieron a Jaime Bayly que lo mejor sería retirar la imagen.

“Muy tarde para expresar algún sentimiento que quedó en tu garganta. No uses el recuerdo para esto”, “Jaime respeta su memoria, no crees morbo. Si aun lo amas que todo eso quede en ti”, “Elimina esa imágen. Por favor Jaime. No lo merece”, “Esperaba unas palabras más de ti”, fueron algunos de los comentarios en la red social.

Usuarios critican a Jaime Bayly. (Facebook)

Usuarios critican a Jaime Bayly. (Facebook)

Usuarios critican a Jaime Bayly. (Facebook)

La columna que le dedicó a Diego Bertie

Luego de conocerse la noticia del deceso de Diego Bertie, muchos seguidores esperaban el pronunciamiento de Jaime Bayly. Y es que en las últimas semanas se venía hablando del romance fallido que habían tenido hace 30 años.

Fue el cantante quien confirmó esta información en conversación con el programa de Magaly Medina. En ese momento, mostró lo más íntimo de su historia y confirmó que ambos si había tenido una relación, pero lamentó que el escritor lo haya expuesto para sus seguidores en uno de sus libros. Pese a ello, aseguró que no le guardaba rencor.

Sin embargo, en su columna de ‘La Nación’ del 15 de agosto de este año, Jaime Bayly escribió un relato sobre un viaje a Alemania. Al final de este escrito, hace alusión a un hombre que se llevó su corazón hace muchos años y a quien recuerda con lágrimas cuando ve las iniciales D y J en un candado.

Jaime Bayly y Diego Bertie, los rumores de un supuesto romance, las peleas mediáticas y el distanciamiento definitivo.

“Recorriendo la ciudad, caminando por el puente peatonal que cruza sobre el río Meno, observando los centenares de candados que los amantes han dejado colgados en dicho puente, con sus nombres inscritos en las cerraduras como promesas incorruptibles de amor, Barclays ha visto un candado con las iniciales “D y J” y, conmovido, devastado por una tristeza que no cede, una pena que será infinita, ha derramado un par de lágrimas furtivas, sin que su esposa ni su hija lo adviertan”, se lee en su columna.

SEGUIR LEYENDO